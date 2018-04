GAUMONT : Communiqué de mise à disposition du Document de référence 2017 - HTML (w)

Company : Gaumont ISIN : FR0000034894

Document type : Communiqués d'information permanente/Mise à disposition

Publication date : 11/04/2018 20:00:00 Compartment : Compartiment B

Wire : Thomson Reuters ONE

GAUMONT : Communiqué de mise à disposition du Document de référence 2017

Communiqué de mise à disposition de documents

Neuilly-sur-Seine, le 11 avril 2018

Dépôt du Document de référence 2017

Gaumont annonce avoir déposé le 10 avril 2018 son Document de référence 2017 auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Ce document comprend notamment :

le rapport financier annuel,

le rapport sur le gouvernement d'entreprise prévu à l'article L225-37,

le descriptif du programme de rachat d'actions propres,

les informations relatives aux honoraires versés aux contrôleurs légaux.

Le Document de référence est tenu gratuitement à la disposition du public au siège social de Gaumont, 30 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, pour toute personne en faisant la demande et peut également être consulté sur les sites internet de la société (www.gaumont.fr) et de l'AMF (www.amf-france.org).

