GAUMONT : Communiqué sur l'éligibilité du titre au PEA-PME - HTML (w)

Company : Gaumont ISIN : FR0000034894

Document type : Communiqués d'information permanente/Vie de l'entreprise

Publication date : 09/04/2018 18:00:00 Compartment : Compartiment B

Wire : Thomson Reuters ONE

GAUMONT : Communiqué sur l'éligibilité du titre au PEA-PME

Neuilly-sur-Seine, le 9 avril 2018

GAUMONT SA confirme son éligibilité au PEA-PME, en respectant, sur la base des comptes au 31 décembre 2017 du Groupe, tous les critères précisés par le décret d'application n° 2014-283 du 4 mars 2014, à savoir moins de 5 000 salariés d'une part, et d'autre part un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 milliards d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros.

