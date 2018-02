GAUMONT : Résultats annuels consolidés au 31 décembre 2017

Communiqué de presse

Neuilly-sur-Seine, le 15 février 2018

Le Conseil d'administration de Gaumont, réuni le 15 février 2018 sous la présidence de Nicolas Seydoux, a arrêté les comptes au 31 décembre 2017.

RESULTATS ANNUELS CONSOLIDES au 31 décembre 2017

Chiffres significatifs des opérations (en M€) Exercice 20171 Exercice 20161 % variation Chiffre d'affaires consolidé 177,0 188,7 -6,2 % Résultat opérationnel après quote-part du résultat net des entreprises associées 133,1 23,2 473,4 % Résultat net part du Groupe 123,0 18,9 548,5 % Investissements 113,4 116,7 -2,8 % Chiffres significatifs du bilan (en M€) 31 décembre 20171 31 décembre 20161 % variation Capitaux propres 308,0 280,3 9,9 % Endettement financier net 27,7 205,3 -86,5 % 1 Pour l'exercice 2017, les procédures d'audit sont effectuées et le rapport d'audit est en cours d'émission.

Deux événements stratégiques ont marqué l'année 2017 :

la réalisation de la cession à Pathé de la participation minoritaire de 34 % détenue par Gaumont dans Les Cinémas Gaumont Pathé au 18 mai 2017 pour un montant de M€ 380. La plus-value constatée dans les comptes consolidés s'élève à M€ 143,9, nette de frais. La moitié du prix de cession a été payée à la date de cession. Le solde, portant intérêts, est différé sur 3 ans. Le 20 juillet 2017, Pathé a procédé au versement par anticipation de la première échéance de paiement différé initialement fixée au 29 juin 2018, pour un montant de M€ 63,3.



l'offre publique de rachat d'actions par la société Gaumont dont le résultat a été rendu public par l'AMF le 30 juin 2017. Gaumont a racheté 1 284 112 actions au prix unitaire de € 75. Le règlement des actions a eu lieu le 6 juillet 2017 pour M€ 96,3. Le 25 juillet 2017, le Conseil d'administration a décidé d'annuler les actions propres acquises dans le cadre de l'offre publique de rachat d'actions. A la suite de cette annulation, le capital de Gaumont SA est composé de 3 119 723 actions.

CHIFFRE D'AFFAIRES 2017

Le chiffre d'affaires consolidé de l'année 2017 s'élève à M€ 177,0 contre M€ 188,7 l'année précédente.

Production cinématographique

Le chiffre d'affaires de l'activité de production cinématographique s'élève à M€ 96,9 en 2017 contre M€ 114,0 en 2016 :

le chiffre d'affaires lié à la distribution des films en salles en France s'élève à M€ 30,7 en 2017 contre M€ 30,9 en 2016. 12,2 millions d'entrées ont été réalisées en 2017 pour treize films sortis, dont 3 millions pour Le sens de la fête, 2 millions pour Au revoir là-haut et respectivement 1,3 million, 1,2 million et 1,6 million pour Un sac de billes , Patients et Santa & Cie dont l'exploitation s'est prolongée en 2018, réalisant près de 2 millions d'entrées au total. Quatre films de l'année ont été nominés aux César 2018, totalisant 36 nominations ;



le chiffre d'affaires lié à la distribution en vidéo et en vidéo à la demande en France s'élève à M€ 11,6 en 2017 contre M€ 11,0 en 2016. Les ventes en vidéo physique sont stables, avec près d'un million d'unités vidéo vendues. Les ventes en digital (Vod, Svod) augmentent notamment grâce à la conclusion d'un accord avec Netflix portant sur une vingtaine de films du catalogue ;



les ventes de droits de diffusion aux chaînes de télévision françaises s'élèvent à M€ 18,6 en 2017 contre M€ 37,1 en 2016. Aucune prévente n'a été constatée en 2017 contre M€ 12,3 en 2016 pour Les visiteurs - la Révolution , Un petit boulot et Le coeur en braille . Les ventes de titres du catalogue aux chaînes historiques ont été moins importantes que l'année précédente, qui fut une excellente année, alors que celles aux chaînes de la TNT progressent. Plus de 200 films ont été vendus au cours de l'année ;



les ventes de droits à l'international s'élèvent à M€ 30,9 en 2017 contre M€ 30,3 en 2016, portées notamment par Ballerina qui a réalisé plus de 10 millions d'entrées à l'étranger, mais aussi par Le sens de la fête , Un sac de billes, Santa & Cie et La mort de Staline, qui a connu un succès important lors de sa première sortie mondiale au Royaume-Uni en octobre dernier. Les ventes de catalogue se maintiennent d'une période à l'autre ;



les ventes de produits dérivés, musicaux et d'images d'archives s'élèvent à M€ 5,1 en 2017 contre M€ 4,8 l'année précédente.

Production televisuelle

Le chiffre d'affaires de l'activité de production télévisuelle s'élève à M€ 74,6 en 2017 contre M€ 67,7 en 2016.

Les ventes de séries américaines représentent un chiffre d'affaires de M€ 67,8 en 2017 contre M€ 57,9 en 2016. La 3e saison de Narcos et la 2e saison de F is for Family ont été livrées à Netflix pour une mise en ligne respectivement en septembre et en mai 2017.

Le chiffre d'affaires lié aux fictions et aux séries d'animation françaises s'élève à M€ 6,8 en 2017 contre M€ 9,8 en 2016 et comprend les ventes :

de la fiction de six épisodes L'art du crime , diffusée sur France 2 en novembre 2017 ;

des premiers épisodes des séries d'animation Belle et Sébastien à M6 et Trulli Tales à Disney.

RESULTATS 2017

Le résultat net de Gaumont est un bénéfice de M€ 123,0 en 2017 contre M€ 18,9 en 2016 et comprend :

le résultat opérationnel après quote-part de résultat des entreprises associées qui est un bénéfice de M€ 133,1 en 2017 contre un bénéfice de M€ 23,2 en 2016, se décomposant ainsi :

la plus-value réalisée sur la cession de la participation minoritaire de 34 % dans Les Cinémas Gaumont Pathé pour M€ 143,9 ;

le résultat opérationnel des activités de production et de distribution cinématographique, hors frais de structure, qui s'élève à M€ 12,6 en 2017 contre M€ 30,3 en 2016 ;

le résultat opérationnel des activités de production télévisuelle en France et aux Etats-Unis, hors frais de structure, qui s'élève à M€ 9,9 en 2017 contre M€ 11,4 en 2016 ;

le résultat opérationnel de l'exploitation des salles qui s'élève à M€ 12,0 en 2017 contre M€ 23,8 en 2016. Ce résultat comprend la contribution des Cinémas Gaumont Pathé, jusqu'à la date de cession, pour un montant de M€ 8,4 et la redevance de marque pour un montant de M€ 3,6 ;



le résultat financier qui est une charge nette de M€ 8,1 en 2017 contre une charge de M€ 5,3 en 2016 et qui comprend M€ 4,5 de pertes de changes latentes vis-à-vis des activités de production en Amérique du Nord, libellées en dollars américains.



une charge nette d'impôt différé et courant de M€ 2,0 en 2017 contre un produit net d'impôt de M€ 1,1 en 2016.

CAPITAUX PROPRES ET ENDETTEMENT

Les capitaux propres consolidés (part du groupe) s'élèvent au 31 décembre 2017 à M€ 305,1 contre M€ 277,3 au 31 décembre 2016. Cet accroissement est le fruit d'augmentations et de diminutions : les augmentations sont liées principalement à l'exercice des options de souscription d'actions pour M€ 6,7 et au résultat de M€ 123,0, incluant la plus-value réalisée sur la cession de la participation dans Les Cinémas Gaumont Pathé. Les diminutions sont liées à la distribution de dividendes pour M€ 3,1 et au rachat des actions propres pour M€ 97,0.

L'endettement financier net du Groupe est en forte baisse et s'élève à M€ 27,7 au 31 décembre 2017 contre M€ 205,3 au 31 décembre 2016. Il comprend principalement M€ 83,7 de trésorerie positive issue notamment de l'encaissement partiel du prix de cession de la participation dans Les Cinémas Gaumont Pathé, net du décaissement lié à l'offre publique de rachat d'actions, de M€ 60,0 d'emprunt obligataire de Gaumont SA et de M€ 44,3 de crédits de production auto-liquidatifs, assis sur les recettes de préfinancement et d'exploitation des séries françaises et américaines.

Les comptes au 31 décembre 2017 incluent une créance financière de M€ 128 vis-à-vis de Pathé représentant le solde à recevoir du prix de cession dans la participation dans Les Cinémas Gaumont Pathé dont le paiement est fractionné jusqu'en 2020.

PERSPECTIVES

Dix films sortiront en salles en 2018 :

Burn Out de Yann Gozlan, avec François Civil et Manon Azem. Sorti le 3 janvier 2018, il totalise 150 000 entrées à ce jour ;

Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre de et avec Clovis Cornillac, Félix Bossuet et Tchéky Karyo, sorti le 14 février ;

Tout le monde debout de Franck Dubosc, avec Franck Dubosc et Alexandra Lamy, sort le 14 mars ;

La mort de Staline d'Armando Iannucci, avec Jeffrey Tambor, Steve Buscemi et Olga Kurylenko, sort le 4 avril ;

Monsieur Je Sais Tout de François Prévôt-Leygonie et Stephan Archinard, avec Arnaud Ducret, Alice David et Max Baissette de Malglaive ;

Volontaire d'Hélène Fillières, avec Lambert Wilson, Diane Rouxel et Josiane Balasko ;

Les vieux fourneaux de Christophe Duthuron, avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud et Alice Pol ;

Un homme pressé d'Hervé Mimran, avec Fabrice Luchini et Leila Bekhti ;

Le voyage d'Ailo , documentaire de Guillaume Maidatchevsky ;

L'Empereur de Paris de Jean-François Richet, avec Vincent Cassel, August Diehl, Olga Kurylenko et Freya Mavor.

La livraison de huit séries télévisuelles aura lieu en 2018 :

Narcos saison 4 , fiction américaine de 10 épisodes d'Eric Newman, à Netflix ;

F is for Family saison 3 , série d'animation américaine de 10 épisodes, à Netflix ;

L'art du crime saison 2 , fiction française de 6 épisodes, à France 2 ;

Nox , fiction française de 6 épisodes, à Canal + ;

les derniers épisodes de la série d'animation Trulli Tales à Disney Channel ;

les derniers épisodes de la série d'animation Belle et Sébastien à M6 ;

et la série d'animation Furry Wheels à France 3.

PROCHAINES DATES DE COMMUNICATION FINANCIERE

Le communiqué sur les résultats semestriels consolidés au 30 juin 2018 sera publié le 27 juillet 2018.

ANNEXE : Chiffre d'affaires consolidé annuel et du 2nd semestre

Chiffre d'affaires consolidé par secteur d'activité (en millions d'euros) 2017 2016 % de variation Production cinématographique 96,9 114,0 -14,9% Salles France 30,7 30,9 -0,6% Vidéo France 7,7 7,7 0,6% Vidéo à la demande France 3,9 3,3 17,9% Télévision France 18,6 37,1 -49,7% International films 30,9 30,3 2,0% Autres produits d'exploitation des films 1 5,1 4,8 7,0% Production télévisuelle 74,6 67,7 10,3% Fictions américaines 67,8 57,9 17,2% Fictions françaises 3,6 2,3 56,5% Films et séries d'animation 3,2 7,5 -57% Redevance de marque 3,6 3,8 -4,2% Autres produits divers 2 1,9 3,3 -42,9% GROUPE GAUMONT 177,0 188,7 -6,2% 1 Dont principalement les produits dérivés, d'édition musicale et les activités de Gaumont Pathé Archives 2 Dont principalement les locations immobilières et diverses prestations de services rendues à des tiers

2e semestre Chiffre d'affaires consolidé par secteur d'activité (en millions d'euros) 2017 2016 % de variation Production cinématographique 56,1 48,7 15,2% Salles France 19,1 9,9 93,7% Vidéo France 3,6 4,2 -15,6% Vidéo à la demande France 1,8 1,9 -6,7% Télévision France 10,8 15,5 -30,2% International films 18,0 14,8 21,8% Autres produits d'exploitation des films 2,9 2,4 17,3% Production télévisuelle 61,3 60,0 2,1% Fictions américaines 54,8 54,5 0,6% Fictions françaises 3,5 2,3 55,1% Films et séries d'animation 3,0 3,3 -9,2% Redevance de marque 1,9 1,9 -4,2% Autres produits divers 1,0 2,6 -62,0% GROUPE GAUMONT 120,2 113,2 6,2%

