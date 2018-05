GAUMONT : Synthèse des votes de l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 3 mai 2018 - PDF (20Ko)

Nombre d'actions composant le capital :

Nombre total d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : Nombre total d'actions disposant du droit de vote :

Assemblée générale mixte du 3 mai 2018 Votes résolutions - Résultats généraux

3 119 923 87 2 988 210

Nombre total de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 5 729 903 Résolutions Actions % du capital Abstentions % du capital Pour % contre % 0,00% 0 0,00% 5 729 903 100,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 5 729 903 100,00% 0 0,00% 1,56% 0 0,00% 5 681 319 99,15% 48 584 0,85% 0,00% 0 0,00% 5 725 361 99,92% 0 0,00% 2,80% 48 579 1,56% 5 594 017 97,63% 87 302 1,52% 2,80% 48 579 1,56% 5 594 017 97,63% 87 302 1,52% 4,18% 48 579 1,56% 5 550 821 96,87% 130 498 2,28% 4,08% 0 0,00% 5 602 718 97,78% 127 185 2,22% 5,63% 0 0,00% 5 554 093 96,93% 175 810 3,07% 0,00% 39 273 1,26% 5 690 630 99,31% 0 0,00% 4,36% 0 0,00% 5 593 953 97,63% 135 950 2,37% 1,86% 0 0,00% 5 671 850 98,99% 58 053 1,01% 3,06% 0 0,00% 5 634 503 98,34% 95 400 1,66% 3,07% 0 0,00% 5 634 132 98,33% 95 771 1,67% 0,00% 0 0,00% 5 729 903 100,00% 0 0,00% Approbation des comptes annuels de l'exercice 2017 Abstentions % 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 48 584 0,85% 48 584 0,85% 48 584 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 39 273 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% à titre ordinaire 0 0,00% GAUMONT - Société anonyme au capital de 24 957 784 € - Siège social 30, avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine - Siren 562 018 022 R.C.S. Nanterre - APE 5911C

(*) Les actions des actionnaires intéressés ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité

à titre ordinaire

Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2017

Affectation du résultat de l'exercice 2017 et fixation du dividende

Approbation des conventions et engagements visés à l'article L.225-38 du Code de commerce (*)

Politique de rémunération du Président du Conseil d'administration : approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil d'administration

Politique de rémunération de la Directrice Générale : approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à la Directrice Générale

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au Président du Conseil d'administration au titre de l'exercice 2017 selon les principes et critères approuvés par l'Assemblée générale du 16 mai 2017

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à la Directrice Générale au titre de l'exercice 2017 selon les principes et critères approuvés par l'Assemblée générale du 16 mai 2017

Autorisation à donner au Conseil d'administration pour une durée de 18 mois en vue du rachat par la société de ses propres actions pour un prix maximum de € 75 par action et un prix global maximum de € 23 397 900

à titre extraordinaire

Autorisation à donner au Conseil d'administration pour une durée de 18 mois à l'effet de réduire le capital social de la société par voie d'annulation des actions détenues par la société dans le cadre de l'autorisation d'achat d'actions

Autorisation donnée au Conseil d'administration pour une durée de 38 mois à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions à des salariés et/ou dirigeants mandataires sociaux de la société et des sociétés du Groupe dans la limite légale

Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour une durée de 26 mois à l'effet de décider d'augmenter le capital d'un montant maximal de € 15 000 000 par incorporation de réserves, bénéfices ou primes

Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour une durée de 26 mois à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des adhérents du plan d'épargne d'entreprise du Groupe pour un plafond maximum de 200 000 actions, à un prix fixé selon les dispositions du Code du travail

Fixation de plafonds généraux des délégations de compétence au Conseil d'administration

Pouvoirs en vue des formalités

