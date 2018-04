GAUSSIN : annonce la fin des conversions de son emprunt obligataire de 6 M Communication sur les évolutions récentes du capital, de l’endettement et de la trésoreriefr

INFORMATION PRESSE

Héricourt, le 23 avril 2018

GAUSSINannonce la fin des conversions de son emprunt obligatairede 6 M€

Communication sur les évolutions récentes du capital, de l'endettement et de la trésorerie

GAUSSIN SA (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0010342329)annonce ce jour la fin desconversions de son emprunt obligataire de 6 M€ émis en juin 2017.

Fin des conversions de l'emprunt obligataire convertible de 6 M€

La société GAUSSIN a signé le 21 juin 2017 un contrat pour une émission réservée d'un montant total de 6.000.000 €, perçu par la Société le 29 juin 2017 pour 6.000 obligations convertibles enactions.

La société informe ses actionnaires que la totalité des 6.000 obligations émises ont été converties en actions.

Communication sur les évolutions récentes du capital de la société

1.Conversion des Obligations convertibles

La société informe ses actionnaires sur le montant des conversions des obligations convertibles en actions réalisées en mars 2018 (voir communiqué du 10 juillet 2017 portant sur l'émissiond'obligations convertibles de 6 M€):

- 1.000 Obligations convertibles 2017 ayant donné lieu à l'émission de7.246.376 actions.

2.Exercice de BSA

La société informe ses actionnaires sur l'exercice de bons de souscriptions d'actions attribuésgratuitement à l'ensemble des actionnaires en juin 2016 (voir communiqué du 21 juin 2016portant sur l'émission des BSA):

-927.408 BSA ont été exercés au cours du mois de mars 2018.

Un total de 29.438.593 BSA avait été attribué. Au 31 mars 2018, 1.017.912 BSA ont déjà été exercés et ont donné droit à 127.239 actions. Le nombre de BSA toujours en circulations'élèvedonc à 28.420.681 et ils donnent droit à 3.552.585 actionsau prix de 0,45 € par action, en cas d'exercice des bons.

3.Exercice de BSAR

La société informe également ses actionnaires sur l'exercice de bons de souscriptionremboursables en actions (BSAR) (voir communiqué du 27 novembre 2013 sur l'émission desBSAR):

-

Aucun BSARn'a étéexercé depuis juillet 2017.

Au 31 mars 2018, 858.295 BSAR ont été exercés, lenombre de BSAR toujours en circulation s'élèvedonc à 3.176.802. Ilsdonnent droit à 3.335.642 actions au prix de 0,45 € par action, en cas d'exercice des bons.

Capital social

Suite aux opérations susmentionnées, le capital social dela société GAUSSIN s'élève à 16.607.619,20€divisé en 166.076.192 actions de 0,10 euro de nominal chacune, et 166.737.133droits de vote.

Actionnariat

Nombre d'actions

% du capital

Nombre droits de vote

% de droits de vote

Christophe GAUSSIN* Volker BERL

6 975 225

4,20%

7 108 662

4,26%

1 453 406

0,88%

1 453 406

0,87%

Damien PERSONENI Martial PERNICENIsous total Conseil d'administrationAutres actionnaires nominatifs Personnel -attributions actions gratuites Auto détention**

1

0,00%

1

0,00%

39 730

0,02%

39 730

0,02%

8 468 362

5,10%

8 601 799

5,16%

385 500

0,23%

737 004

0,44%

176 000

0,11%

352 000

0,21%

66 126

0,04%

66 126

0,04%

Autres Actionnaires au porteur TOTAL du capital de la société

156 980 204

166 076 192

94,52%156 980 204100,00% 166 737 133

94,15%100,00%

* Détention directe et indirecte via la société Milestone, détenue à 100% ** Actions détenues par le contrat de liquidité au 31/03/2018

Situation de l'endettement et dela trésorerie au 13 avril 2018

Les emprunts n'intègrent pas les quasi-fonds propres (emprunts obligataires convertibles) et l'emprunt lié au crédit-bail.

Le Groupe GAUSSIN a, en l'espace d'un an,divisé par deux son endettement qui est passé de 17,3millions d'euros, au 13 avril 2017, à 8,2 millions d'euros au 13 avril 2018. Dans le même temps, il a multiplié par 2,5 sa trésoreriequi s'établit à 6,5 millions d'eurosau 13 avril 2018. La réduction de la dette est principalement liée à la conclusion d'un accord pour réduire à 1,45 million d'eurosune dette de 13 millions contractée en avril 2014 (cf communiqué du 20 mars 2018).

Prochains rendez-vous

Salon CEMAT à Hanovre : 23 au 27 avril 2018

TOC ASIA SINGAPOUR : 24 et 25 avril 2018

Airport Show Dubaï : 7 au 9 mai 2018

TOC Rotterdam : 12 au 14 juin 2018

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE®est spécialisée dans l'audit des process de manutention et la réalisation desystèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes, volumineuses ou délicates. Avec plus de 50 000 véhicules de manutention à travers le monde,GAUSSIN Manugistiquebénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion: l'Energie, le Transport, l'Environnement et les MatièresPremières.GAUSSIN MANUGISTIQUE®est coté sur Euronext Growth depuis le 16 juin 2010. Les actions GAUSSIN sont cotées, depuis le 20 juillet 2012, sur le groupe de cotation E2 (Offre au public), depuisl'obtention du Visa AMF n°12-360 en date du 17/07/12 sur le Prospectus, disponible sans frais surwww.gaussin.com.

Contacts

GAUSSIN

Christophe Gaussin,invest@gaussin.com+33(0)3.84.46.13.45

Ulysse Communication

Nicolas Daniels,ndaniels@ulysse-communication.com+33(0)6.63.66.59.22

Retrouver toute l'information GAUSSIN surwww.gaussin.com