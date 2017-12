Gaussin : Validation de la réception usine et Expédition des nouveaux AGV PERFORMANCE FULL ELEC sans pilote « Fast Charge » destiné au Port de SINGAPORE

Héricourt, le 28 Décembre 2017

Validation de la réception usine et Expédition des nouveaux AGV

PERFORMANCE FULL ELEC

sans pilote « Fast Charge » destiné au Port de SINGAPORE

GAUSSIN Manugistique (ALTERNEXT FR0010342329) annonce la finalisation de la phase de test, la réception usine et l'expédition de 2 AGV PERFORMANCE FULL ELEC et 3 POWERPACK FULL ELEC Lithium Titanate « Fast Charge » fruit du co-développement technologique réalisé dans le cadre du contrat avec PSA Port of Singapore Authority.

AGV PERFORMANCE FULL ELEC

AGV PERFORMANCE en mode navigation naturelle : Lien video : https://youtu.be/_99wNHmg9hc

Plus de 100 points de contrôles réalisés avec succès.

Les équipes techniques de PSA ont pu réaliser plus de 100 points de contrôles sur l'AGV et les POWERPACK et la navigation.

Les tests ont été réalisés sur la piste d'essais sécurisée des Guinnottes de plus de 4 hectares spécifiquement dédiée aux essais de navigation autonome.

Les tests et vérifications effectués sont classés en 5 catégories :

• Visuels

• Fonctionnels

• Systèmes

• Dynamiques

• Documentaires

Les 2 AGV et 3 Powerpacks FULL ELEC ont passés avec succès l'ensemble des tests et la signature du FAT « Factory Acceptance Test » a pu être réalisée en présence des équipes techniques Gaussin et PSA Port of Singapore Authority sur le site des Guinnottes à Héricourt.

Expédition à Singapour et SAT

L'expédition des 2 AGV et des 3 Powerpacks à destination de Singapour a été réalisée le 27 Novembre 2017 sous la règlementation IMO 9 DG par camion surbaissé jusqu'à Anvers puis par navire roulier jusqu'au terminal Pasir Panjang Automotive Terminal 1 et enfin vers sa destination finale Pasir Panjang Terminal 5.

La date prévisionnelle d'arrivée est prévue au 7 Février 2018.

Dès la réception à Singapour, une validation finale SAT « Site Acceptance Test » sera réalisée et marquera la réception définitive du matériel.

Prochains rendez-vous

Salon CES au Nevada (USA) : 9 au 12 Janvier 2018

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est spécialisée dans l'audit des process de manutention et la réalisation de systèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes, volumineuses ou délicates. Avec plus de 50 000 véhicules de manutention à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : l'Energie, le Transport, l'Environnement et les Matières Premières. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Alternext d'Euronext à Paris depuis le 16 juin 2010. Les actions GAUSSIN sont cotées, depuis le 20 juillet 2012, sur le groupe de cotation E2 (Offre au public), depuis l'obtention du Visa AMF n°12-360 en date du 17/07/12 sur le Prospectus, disponible sans frais surwww.gaussin.com.

