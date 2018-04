Gaussin : augmentation de capital

11/04/2018 | 10:20

Gaussin a annoncé ce mercredi la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant d'un million d'euros par utilisation de délégations de l'Assemblée générale extraordinaire du 15 juin dernier.



Cette émission, qui n'est pas visée par l'AMF, a pour objectif de financer le développement de la société. Elle consiste en l'émission de 3.030.000 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 0,33 euro.



L'intégralité des souscriptions a été reçue et la réalisation définitive de ces augmentations de capital a été constatée par les conseils d'administration réunis hier.



A la suite de cette opération, le capital social de Gaussin s'élève désormais à 15.421.388,9 euros divisé en 154.213.889 actions de 0,1 euro de nominal chacune, et 154.874.830 droits de vote.





