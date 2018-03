Gaussin : augmentation de capital réalisée

05/03/2018 | 11:57

Gaussin annonce la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant global de 2,1 million d'euros par utilisation de délégations de l'assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2017, émission visant à financer le développement de la société.



L'entreprise précise que la conversion en janvier 2018 de 1.200 obligations convertibles 2017 ayant donné lieu à l'émission de 9.630.031 actions, et que 24 BSA ont été exercés au cours du mois de février 2018.



Suite à ces différentes opérations, le capital social de la société Gaussin s'élève à 14.461.246,10 euros divisé en 144.612.461 actions de 0,10 euro de nominal chacune, et 145.273.402 droits de vote.



