Gaussin : procédure d'insolvabilité à l'encontre de CES

Gaussin fait part de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de son distributeur allemand CES Containerhandling Equipment & Solutions, information susceptible d'avoir un impact sur le résultat net 2017 de la société et sur son carnet de commande.



Gaussin constate ainsi dans ses comptes la cessation de paiement de CES en provisionnant la totalité des créances qu'elle détenait sur elle, provision comptabilisée dans les comptes clos au 31 décembre 2017, et qui s'élève à 688.504 euros.



Le carnet de commandes consolidé au 31 octobre 2017 s'élevait, à horizon 2022, à 82 millions d'euros. Il incluait d'importantes commandes de CES Container Handling. Sans tenir compte de la commande de CES, il s'élève à 6,5 millions d'euros.



