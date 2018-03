Gaussin : réalisation d'une augmentation de capital

16/03/2018 | 18:18

Gaussin annonce ce jour la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant global de 2,3 millions d'euros par utilisation de délégations de l'assemblée générale extraordinaire (AGE) du 15 juin 2017.



Il s'agit d'émissions de 3.142.857 actions nouvelles au bénéfice d'investisseurs pour un montant de 1.100.000 euros, d'une part, et de 3.428.571 actions nouvelles à des personnes dénommées pour un montant de 1.200.000 euros, d'autre part.



Suite à ces opérations, le capital social de la société de matériel de manutention s'élève à 15.118.388,90 euros divisé en 151.183.889 actions de 0,10 euro de nominal chacune, et représentant 151.844.830 droits de vote.



