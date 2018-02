Gaussin : GAUSSIN : précisions sur les deux contrats signés avec le Groupe BOLLORE

Modalités financières et calendrier de réalisation

GAUSSIN Manugistique (Euronext Growth FR0010342329) apporte les précisions suivantes suite à l'annonce hier de la signature de deux contrats avec le Groupe BOLLORE. Ces précisions portent sur les modalités financières des deux contrats pour le Groupe GAUSSIN et sur le calendrier de réalisation de ces contrats.

Modalités financières

GAUSSIN a annoncé un premier contrat signé avec BLUE SOLUTIONS qui vise à compléter la gamme de POWERPACKS FULL ELEC de GAUSSIN en intégrant le POWERPACK LMP® de BLUE SOLUTIONS dans les véhicules GAUSSIN. Le second contrat a été signé avec BOLLORE PORTS et porte sur le co-développement d'un tracteur électrique, l'APM 75T, destiné au transport portuaire. Ce véhicule intégrera les spécificités techniques utilisées sur les ports où opère BOLLORE PORTS.

Ces deux contrats n'auront pas d'impact sur le chiffre d'affaires 2018 de GAUSSIN. En effet :

- Le premier contrat permettra à GAUSSIN de commercialiser les POWERPACK LMP® de BLUE SOLUTIONS dans ses véhicules à compter de juin 2018. Aucune livraison n'est attendue avant la fin de l'année étant donné la durée du cycle de vente.

- Le deuxième contrat porte sur le développement d'un nouveau véhicule portuaire, l'APM 75T, dont la commercialisation ne serait envisagée qu'à partir du 1er trimestre 2019.

Calendrier de réalisation des contrats

1. Intégration des batteries BLUE SOLUTIONS

BLUE SOLUTIONS fournira à GAUSSIN les packs de batteries LMP® au cours du 1er trimestre 2018. GAUSSIN les testera sur ses véhicules au 2e trimestre 2018. Leur commercialisation par GAUSSIN dans les véhicules de la société devrait intervenir à compter de juin 2018.

2. Co-développement de l'APM 75T

Le travail de conception-développement de l'APM 75T entre les équipes GAUSSIN et BOLLORE a démarré en 2017. BOLLORE fournira les packs de batteries LMP®, qui équiperont les véhicules, au 4e trimestre 2018. Les tests du véhicule sont envisagés au 4e trimestre 2018 et au 1er trimestre 2019. La commercialisation de l'APM 75T, destiné au marché portuaire, ne serait envisagée qu'à partir du 1er trimestre 2019.

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est spécialisée dans l'audit des process de manutention et la réalisation de systèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes, volumineuses ou délicates. Avec plus de 50 000 véhicules de manutention à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : l'Energie, le Transport, l'Environnement et les Matières Premières. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Euronext Growth à Paris depuis le 16 juin 2010. Les actions GAUSSIN sont cotées, depuis le 20 juillet 2012, sur le groupe de cotation E2 (Offre au public), depuis l'obtention du Visa AMF n°12-360 en date du 17/07/12 sur le Prospectus, disponible sans frais sur www.gaussin.com.

