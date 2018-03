Une offre « 100 % MADE IN FRANCE » au salon SITL du 20 au 23 mars 2018

GAUSSIN Manugistique (EURONEXT GROWTH FR0010342329) va officiellement présenter l'APM HE « Hot Environments » et la nouvelle gamme de POWERPACKS® FULL ELEC qui seront équipées des batteries françaises LMP® (Lithium Métal Polymère) développées par BLUE SOLUTIONS, filiale du Groupe BOLLORE, à l'occasion de la Semaine Internationale du Transport et de la Logistique SITL qui se tiendra du 20 au 23 mars 2018 à Paris Nord Villepinte.

Le nouvel APM HE, une solution 100 % électrique conçue pour les zones portuaires dans les pays chauds

GAUSSIN a annoncé le 19 février dernier la signature d'un contrat avec BOLLORE PORTS portant sur le co-développement de la version 75T de son véhicule APM (cf communiqués des 19 et 20 février 2018).

La version existante HE « Hot Environments » 38T, qui sera équipée des batteries LMP® de Blue Solutions sera dévoilé en exclusivité lors du salon. Cette version est principalement destinée aux pays du golfe et à l'Afrique ou la volonté de croissance écologique est réelle.

L'APM HE FULL ELEC est un concentré de technologie alliant performance et facilité d'utilisation.

Conçue pour les environnements portuaires extrêmes où la chaleur altère les composants sensibles notamment les batteries, la version HE résiste à des températures dépassant les 50 degrés.

Sa conduite intuitive lui procure un confort inégalé et une sécurité de très haut niveau grâce notamment à sa cabine FOPS ROPS.

Basé sur un référentiel normatif spécifique de plus de 50 normes, l'APM HE est la 1ère solution de transport FULL ELECTRIC conçue spécifiquement pour les pays chauds où la mobilité électrique était jusque-là impossible.

La nouvelle gamme de POWERPACKS® LMP® « Powered by Blue Solutions »

La gamme de POWERPACKS® LMP® destinée aux véhicules ATT, AIV, AGV, ATM et APM sera composée de trois versions 63, 126 et 189 KWh.

POWERPACK M POWERPACK L POWERPACK XL

60 KWh 126KWh 189KWh

(4 à 6 h d'autonomie) (6 à 9 h d'autonomie) (9 à 12h d'autonomie)

La température interne de fonctionnement de la batterie LMP® est comprise entre 60 °C et 80 °C. Un travail poussé a été fait sur le packaging de la batterie afin de limiter l'impact des conditions extérieures. Ainsi, la batterie LMP®, peu sensible aux conditions de température (de -20°C à +105°C), offre un véritable avantage compétitif dans les pays chauds. Cette technologie, composée de cellules de production française, est entièrement solide et ne contient ni solvant, ni terres rares, ni cobalt, ce qui lui confère un niveau très élevé de sécurité.

Une Business Unit dédiée à l'activité Intégration Batterie*

Le premier automoteur FULL ELEC Gaussin a été livré en 1995 à Airbus. Il était à l'époque équipé de batteries plomb.

Le transfert de technologie du CEA a permis à GAUSSIN de maîtriser totalement le savoir-faire de l'intégration de batteries Lithium, notamment l'aspect Battery Management System « BMS ».

Ce savoir s'est traduit par la réalisation avec succès de POWERPACKS® LFP ATT, AIV et ATM.

Le développement du POWERPACK® LTO de l'AGV PERFORMANCE pour le client PSA à Singapour et, enfin, le choix de BLUE SOLUTIONS de collaborer avec GAUSSIN pour intégrer sa technologie LMP ont permis d'acquérir une connaissance poussée des principales technologies de batterie sur le marché.

Grâce à sa maitrise historique sur la partie mécanique, électronique et thermique, GAUSSIN est en mesure de proposer son savoir-faire afin de répondre aux différents besoins de sources d'énergie clés en main « plug & play » pour plateformes électriques légères ou lourdes dans le domaine de la mobilité des personnes et du transport de marchandises, mais également pour des applications stationnaires.

Cette activité d'intégration des batteries, développée par GAUSSIN, propose dès à présent une palette de services complémentaires : de l'Engineering jusqu'à l'assemblage de Packs Batteries pour partenaires ou la location. Elle fera l'objet d'une Business Unit dédiée dont l'ambition est de devenir un acteur majeur en Europe dans le secteur de l'intégration des batteries.

Prochain rendez-vous

Semaine Internationale du Transport et de la Logistique SITL qui se tiendra du 20 au 23 MARS 2018 à Paris Nord Villepinte

APM HE au Stand M35

* Le présent document peut contenir des informations prospectives. Ces informations prospectives se réfèrent aux perspectives, développements et stratégies futures de Gaussin Manugistique et sont basées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants qui ne sont pas encore déterminables. Les informations prospectives recèlent par nature des risques et des incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. Gaussin Manugistique attire votre attention sur le fait que les informations prospectives ne constituent pas des garanties quant à ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats ainsi que l'évolution du secteur dans lequel Gaussin Manugistique opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans cette présentation. De plus, même si la situation financière de Gaussin Manugistique, ses résultats et l'évolution du secteur dans lequel Gaussin Manugistique opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans cette présentation, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de la société. Gaussin Manugistique ne prend aucun engagement à mettre à jour ou de confirmer les attentes ou estimations des analystes ou bien encore de rendre publique toute correction à une quelconque information ou événement de manière à refléter un événement ou une circonstance qui surviendrait postérieurement à cette présentation.

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est spécialisée dans l'audit des process de manutention et la réalisation de systèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes, volumineuses ou délicates. Avec plus de 50 000 véhicules de manutention à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : l'Energie, le Transport, l'Environnement et les Matières Premières. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Euronext Growth à Paris depuis le 16 juin 2010. Les actions GAUSSIN sont cotées, depuis le 20 juillet 2012, sur le groupe de cotation E2 (Offre au public), depuis l'obtention du Visa AMF n°12-360 en date du 17/07/12 sur le Prospectus, disponible sans frais sur www.gaussin.com.

