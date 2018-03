GAUSSIN SA (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0010342329) annonce ce jour la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant global de 2,3 millions d'euros par utilisation de délégations de l'assemblée générale extraordinaire (AGE) du 15 juin 2017. Cette émission n'est pas visée par l'AMF. Elle a pour objectif de financer le développement de la société.

Description des augmentations de capital

Lors des décisions prises par le conseil d'administration de GAUSSIN SA, du 15 mars 2018, faisant usage des délégations données par l'AGE du 15 juin 2017, il a été décidé de procéder à des augmentations de capital réservées comme suit :

1) Par utilisation de la 16e résolution, augmentations de capital réservées au bénéfice d'investisseurs, dans le cadre d'offres visées au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, d'un montant total de 1.100 K€ (prime d'émission comprise) par émission de 3.142.857 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 0,35 euro.

2) Par utilisation des résolutions 40 et 41, augmentations de capital à personnes dénommées d'un montant total de 1.200 K€ (prime d'émission comprise) par émission de 3.428.571 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 0,35 euro.

L'intégralité des souscriptions a été reçue et la réalisation définitive de ces augmentations de capital a été constatée par les conseils d'administration réunis le 16 Mars 2018.

Taux de dilution

Le taux de dilution est de 4,35 %.

Capital social

Suite aux opérations susmentionnées, le capital social de la société GAUSSIN s'élève à 15.118.388,90 € divisé en 151.183.889 actions de 0,10 euro de nominal chacune, et 151.844.830 droits de vote.

Actionnariat au 16 mars 2018 Actionnariat Nombre d'actions % du capital Nombre droits de vote % de droits de vote Christophe GAUSSIN* 6 975 225 4,61% 7 108 662 4,68% Volker BERL 1 453 406 0,96% 1 453 406 0,96% Damien PERSONENI 1 0,00% 1 0,00% Martial PERNICENI 39 730 0,03% 39 730 0,03% sous total Conseil d'administration 8 468 362 5,60% 8 601 799 5,66% Autres actionnaires nominatifs 385 500 0,25% 737 004 0,49% Personnel -attributions actions gratuites 176 000 0,12% 352 000 0,23% Auto détention** 66 126 0,04% 66 126 0,04% Autres Actionnaires au porteur 142 087 901 93,98% 142 087 901 93,57% TOTAL du capital de la société 151 183 889 100,00% 151 844 830 100,00%

* Détention directe et indirecte via la société Milestone, détenue à 100% ** Actions détenues par le contrat de liquidité au 28/02/2018



Prochain rendez-vous

Salon Intralogistics à Villepinte : 20 au 23 mars 2018

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est spécialisée dans l'audit des process de manutention et la réalisation de systèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes, volumineuses ou délicates. Avec plus de 50 000 véhicules de manutention à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : l'Energie, le Transport, l'Environnement et les Matières Premières. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Euronext Growth depuis le 16 juin 2010. Les actions GAUSSIN sont cotées, depuis le 20 juillet 2012, sur le groupe de cotation E2 (Offre au public), depuis l'obtention du Visa AMF n°12-360 en date du 17/07/12 sur le Prospectus, disponible sans frais sur www.gaussin.com.

Contacts

GAUSSIN Ulysse Communication

Christophe Gaussin, invest@gaussin.com Nicolas Daniels, ndaniels@ulysse-communication.com

+33(0)3.84.46.13.45 +33(0)6.63.66.59.22

Retrouver toute l'information GAUSSIN sur www.gaussin.com

Information réglementée

Information relative au nombre total de droits de vote et d′actions composant le capital : Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-52401-cp-augmentation-de-capital-du-16-mars-2018-def.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews