Gaussin : GAUSSIN signe deux contrats avec le Groupe BOLLORE

Lancement commercial du « POWERPACK FULL ELEC » BLUE SOLUTIONS sur les gammes GAUSSIN de véhicules électriques ATT, AIV et ATM Contrat de co-développement de l'APM FULL ELEC 75T avec BOLLORE PORTS

GAUSSIN Manugistique (Euronext Growth FR0010342329) annonce la signature de deux contrats avec le Groupe BOLLORE. Le premier est signé avec BLUE SOLUTIONS et vise à compléter la gamme de POWERPACKS FULL ELEC de GAUSSIN en intégrant le POWERPACK LMP® de BLUE SOLUTIONS. Le second contrat est signé avec BOLLORE PORTS et porte sur le co-développement d'un tracteur électrique, l'APM 75T, destiné au transport portuaire. Ce véhicule intégrera les spécificités techniques utilisées sur les ports où opère BOLLORE PORTS (actuellement 20 terminaux dont 16 en Afrique).

Les POWERPACK FULL ELEC LMP® BLUE SOLUTIONS équiperont la gamme GAUSSIN MANUGISTIQUE de véhicules électriques existants : ATT, AIV et ATM

GAUSSIN et BLUE SOLUTIONS ont signé un contrat en vue de la commercialisation des POWER PACKS LMP® (Lithium Métal Polymère) sur la gamme de véhicules portuaires existants de GAUSSIN - l'ATT, l'AIV– ainsi que pour les véhicules destinés au marché des centres logistiques – l'ATM 38T. Ces nouveaux POWERPACKS FULL ELEC BLUE SOLUTIONS seront proposées à la commercialisation dès juin 2018.

La batterie LMP® (Lithium Métal Polymère) : un usage idéal pour les pays chauds

Les températures élevées altèrent les performances et la durée de vie des batteries en accélérant leur vieillissement. Certaines chimies de batteries ne fonctionnent d'ailleurs plus de manière optimale à partir de 50°. Cette faible résistance à la chaleur entraine des surcoûts importants dans les pays chauds et handicape le développement des véhicules électriques dans de nombreuses régions du globe. Cela malgré une demande croissante pour des énergies propres.

Or, un des avantages des batteries LMP® (Lithium Métal Polymère) de BLUE SOLUTIONS est de fonctionner de manière nominale à des températures élevées grâce à leur électrolyte polymère solide. Elles bénéficient, par conséquent, d'un véritable avantage dans des environnements très chaud (jusqu'à des températures moyenne de + 160°C).

Le Groupe BOLLORE a développé et commercialisé ces batteries d'origine française qui sont déjà utilisées dans des applications mobiles (autopartage, voiture, bus…), mais aussi dans des applications stationnaires (stockage d'électricité pour les particuliers, les entreprises, les collectivités…) réunies au sein de Blue Applications. Elles connaissent, depuis 2011, un développement rapide sur tous les continents.

Grâce à ces nouveaux POWERPACKS, GAUSSIN sera en mesure d'accélérer son développement commercial notamment aux Emirats Arabes Unies et en Afrique dans les secteurs logistiques et aussi portuaires grâce à cet avantage concurrentiel unique.

Les conditions financières et commerciales du contrat entre GAUSSIN, BLUE SOLUTIONS et BOLLORE PORTS sont tenues confidentielles.

Co-développement du tracteur électrique APM 75T

GAUSSIN et BOLLORE PORTS ont signé un contrat portant sur le co-développement de l'APM 75T, un tracteur FULL ELECTRIC destiné au transport de containers sur les ports commerciaux. L‘APM 75T intégrera les spécifications techniques utilisées par BOLLORE PORTS sur les ports qu'il opère. Le véhicule sera disponible en version manuelle ou automatique grâce notamment à la navigation naturelle.

Le travail entre les équipes GAUSSIN et BOLLORE a démarré en 2017 avec un objectif de finalisation du véhicule au cours du second semestre 2018. Des réunions techniques sont organisées tous les mois pour faire un point sur l'avancement du projet.

Avec 20 terminaux à containers dans le monde, dont 16 en Afrique et 4 nouveaux projets en cours, BOLLORE PORTS est le premier opérateur d'infrastructures portuaires en Afrique, et le leader en gestion de terminaux à conteneurs sur ce continent.

Spécifications générales de l'APM 75T

Application Tout type de containers Charge utile 75t Energie FULL ELECTRIC Types de batteries 2 packs batteries Lithitum Metal Polymère (LMP) Energie embarquée 120 kWh Autonomie 8 heures Vitesse 35km/h Chaine de traction Moteur électrique Pont/essieu avec réducteur intégré Boite automatique Navigation Manuelle Automatisé (transpondeurs) Autonome (Navigation Naturelle)

Il s'agit du 2ème co-développement dans le domaine portuaire après le co-développement avec PSA Singapour des AGV FULL ELEC livrés en décembre 2017 (voir communiqué du 28 décembre 2017).

« Au-delà des voitures et bus électriques, c'est la première fois que Blue Solutions équipe des véhicules industriels, destinés au transport portuaire. Nous sommes ravis que notre technologie LMP® réponde aux besoins d'une entreprise française réputée telle que Gaussin Manugistique et qu'elle soit utilisée pour alimenter ses véhicules électriques ATT, AIV et ATM », précise Marie Bolloré, Directrice Générale de Blue Solutions.

« Le groupe Gaussin est fier de pouvoir proposer une offre 100 % made in France pour sa gamme de véhicules full électrique. L'intégration de ces batteries parfaitement adaptées aux pays chauds ouvre de nouvelles perspectives commerciales, notamment au Moyen-Orient et, bien sûr, en Afrique où Bolloré Ports opère 20 terminaux portuaires », déclare Christophe Gaussin, PDG du Groupe GAUSSIN.

A propos de BLUE SOLUTIONS

Cotée en Bourse depuis le 30 octobre 2013, Blue Solutions est la société qui regroupe les activités de stockage d'électricité développées par le Groupe Bolloré. En diversifiant son activité historique de producteur de papiers et de films plastiques ultrafins, le Groupe Bolloré est devenu producteur de composants électriques complets pour condensateurs, jusqu'à détenir plus d'un tiers du marché mondial. À partir de cette expertise et après plus de 20 ans de R&D, le Groupe a mis au point des batteries et solutions de stockage d'électricité qui reposent sur une technologie unique, la batterie LMP® (Lithium Métal Polymère) ainsi que sur la technologie des supercapacités. Ces batteries sont utilisées dans des applications mobiles (autopartage, bus, voitures, tram), mais aussi dans des applications stationnaires (stockage d'électricité pour les particuliers, les entreprises, les collectivités…), développées et commercialisées par d'autres entités du Groupe réunies au sein de Blue Applications, qui connaissent, depuis 2011, un développement rapide sur tous les continents. www.blue-solutions.com

A propos de Bolloré Ports

Présent sur 4 continents, leader en Afrique et acteur historique en France, Bolloré Ports souhaite renforcer ses positions actuelles et poursuivre son développement international. Grâce à son expertise reconnue dans les métiers du portuaire et aux synergies rendues possibles par son appartenance au Groupe Bolloré Transport & Logistics, Bolloré Ports est en mesure de renforcer son statut d'opérateur portuaire global.

Bolloré Ports garantit la meilleure offre possible à ses clients en développant des Partenariats de qualité répondant aux meilleurs standards internationaux.

Notre expertise portuaire nous confère une expérience unique. Les autorités portuaires et nos clients s'appuient ainsi sur un partenaire fiable, professionnel et de long terme.

Bolloré Ports investit chaque année dans la construction et la valorisation des infrastructures portuaires qui lui sont confiées au service de ses clients armateurs, importateurs et exportateurs.

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est spécialisée dans l'audit des process de manutention et la réalisation de systèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes, volumineuses ou délicates. Avec plus de 50 000 véhicules de manutention à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : l'Energie, le Transport, l'Environnement et les Matières Premières. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Euronext Growth à Paris depuis le 16 juin 2010. Les actions GAUSSIN sont cotées, depuis le 20 juillet 2012, sur le groupe de cotation E2 (Offre au public), depuis l'obtention du Visa AMF n°12-360 en date du 17/07/12 sur le Prospectus, disponible sans frais sur www.gaussin.com.

