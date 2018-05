GECI INTERNATIONAL : affiche un bond de son activité de 34,3% au quatrième trimestre !

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GECI International a vu son chiffre d'affaires bondir de 34,3% au quatrième trimestre clos fin mars à 8,45 millions d'euros. Il s'agit de son meilleur trimestre de l'exercice. Sur l'ensemble de l'exercice, il a progressé de 15,5% à 28,05 millions. GECI a été soutenu par la montée en puissance du pôle Informatique et Télécoms (+21% sur l'année), ainsi que du pôle Ingénierie (+33,4%), tourné vers les véhicules autonomes et les nouvelles mobilités.Fort de son positionnement sur les nouveaux métiers innovants, GECI International a pour ambition de soutenir sa croissance et anticipe pour l'exercice 2018-2019 une progression à deux chiffres de son chiffre d'affaires, lui permettant d'améliorer "nettement" sa rentabilité.Parallèlement, GECI poursuit sa recherche de partenariats stratégiques dans des technologies à fort potentiel. Il renforce également son implantation internationale avec l'objectif d'élargir son assise commerciale et démultiplier son offre globale.