GECI INTERNATIONAL : détient désormais 100% de la filiale française d'Eolen

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GECI International a acquis les intérêts minoritaires de 33,28% d'Audacia dans la SAS Eolen, filiale française de Groupe Eolen, désormais détenue à 100%. Cette opération marque le terme d'une coopération fructueuse avec Audacia qui a favorisé le redéploiement stratégique et la nouvelle dynamique de croissance en marche de Groupe Eolen. Le montant total de cette transaction s'élève à 600 000 euros et est financé par la trésorerie de GECI. Cette opération n'a aucune incidence sur son compte de résultat consolidé, la SAS Eolen faisant déjà l'objet d'une intégration globale depuis août 2015.Elle présente plusieurs avantages pour le groupe GECI International en permettant de simplifier son organisation juridique et opérationnelle, tout en améliorant la lisibilité de son périmètre. Elle contribuera également à générer des économies d'échelle en termes administratifs, comptables et financiers.