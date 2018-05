GECI International : 15.05.2018 Chiffre d'affaires annuel 2017/18

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Chiffre d'affaires annuel Exercice 2017-18

Paris, le 15 Mai 2018 - 17h45

SMART SOLUTIONS FOR A SMART WORLD

Chiffre d'affaires 2017-18 en hausse de + 15,5 %

 Une accélération de la croissance au 2nd semestre à + 21,8 %

 Un repositionnement stratégique sur la Digitalisation, les Véhicules Autonomes et la Cybersécurité

 Des perspectives de croissance à deux chiffres pour l'exercice 2018-19

L'exercice 2017-18 a permis au Groupe de renouer avec une forte croissance du chiffre d'affaires de + 15,5% à 28,05 M€1. Le second semestre a été particulièrement dynamique avec une progression des ventes de + 21,8 %, portée par la montée en puissance du Pôle Informatique et Télécoms, ainsi que du Pôle Ingénierie, tourné vers les véhicules autonomes et les nouvelles mobilités.

Faits marquants de l'exercice

Geci Advanced Technologies2, société israélienne, est devenue une filiale à 100% de Geci International. Spécialisée dans la Cybersécurité, l'Internet des Objets et les Véhicules Autonomes, cette entité complètement intégrée va permettre au Groupe d'offrir de nouvelles solutions innovantes aussi bien en France qu'à l'International.

Ces développements pour le Groupe se sont matérialisés par la signature d'un premier partenariat avec la société israélienne TripleCyber, filiale du groupe AMANET, acteur de référence de la Cybersécurité.

Etud Integral, filiale à 100%, a été repositionnée comme un acteur incontournable dans le secteur de la mobilité (propulsion électrique, voitures hybrides et autonomes) avec un niveau d'activité mensuel en quasi doublement depuis juillet dernier.

Au Brésil la filiale du Groupe a continué d'être l'une des plus dynamiques avec d'ores et déjà 25% des effectifs du Groupe employés dans ce pays, notamment dans les Télécoms, un secteur en forte croissance, qui bénéficie d'une conjoncture locale favorable.

La France, avec près de 80% du chiffre d'affaires du Groupe, a bénéficié d'un fort développement en ligne avec la forte croissance des marchés liée à la digitalisation de l'industrie et des services.

1 Le chiffre d'affaires annuel tient compte d'un effet de périmètre positif de 1,1 M€ au premier trimestre lié à la consolidation de la société ETUD Integral depuis juin 2016. L'effet de change est non significatif.

2 GECI Advanced Technologies est intégrée dans les comptes depuis la fin de l'année civile 2017. Sa contribution au chiffre d'affaires annuel du Groupe est non significative pour l'exercice 2017/2018.

Le Groupe a poursuivi au cours de l'exercice son recrutement intensif. Il compte au 31 mars 2018 un effectif total de 492 personnes contre 420 personnes au 31 mars 2017.

Évolution du chiffre d'affaires par trimestre et semestre

En M€ (données consolidées non auditées) Exercice 2017/2018 Exercice 2016/2017 Variation 1er trimestre (avril-juin) 6,49 5,50 + 18,0 % 2ème trimestre (juillet-septembre) 6,00 6,00 + 0 % 1er semestre (avril-septembre) 12,49 11,50 +8,6% 3ème trimestre (octobre-décembre) 7,11 6,49 + 9,7 % 4ème trimestre (janvier-mars) 8,45 6,29 + 34,3 % 2e semestre (octobre-mars) 15,56 12,78 +21,8% Chiffre d'affaires annuel 28,05 24,28 + 15.5 %

Les ventes du second semestre sont marquées par une nette accélération de la croissance du Groupe, à + 21.8 %, qui double ainsi son rythme de progression par rapport au premier semestre. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a été tout particulièrement soutenu : 8,4 M€, contre 6,3 M€ au quatrième trimestre de l'exercice précédent, soit une croissance de + 34.3 % par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Évolution du chiffre d'affaires par activité

Pôles d'activité Exercice 2017-2018 Exercice 2016-2017 Variation M€ % CA M€ % CA (%) Informatique & Télécoms 15,35 54,7 % 12,68 52,2 % + 21,0% Ingénierie 7,99 28,5 % 5,99 24,7 % + 33,4 % Finance 4,50 16,0 % 5,49 22,6% - 18,0 % Holding 0,21 0,8 % 0,12 0,5 % + 75,0 % Chiffre d'affaires cumulé 28,05 100,0% 24,28 100,0% + 15,5 %

 Pôle Informatique & Télécoms : 15,3 M€, soit 54,7% du chiffre d'affaires consolidé

En France, la croissance de l'ensemble des offres du Pôle (ingénierie des réseaux, informatique embarquée, développement d'applications web & métiers et Big Data) est alimentée par le renouvellement et le développement de la clientèle. Elle est également marquée par le succès croissant des offres HPC (High Performance Computing) qui confirme leur pertinence et leur différenciation.

Au Brésil, le chiffre d'affaires de la filiale du Groupe s'établit à 15,1 millions de réals (4,0 M€) contre 11,6 millions de réals (3,2 M€) pour l'exercice 2016/2017. La croissance ressort à + 29,7 % en devise locale et à + 24,2 % en euros. Cette progression s'explique notamment par une conjoncture favorable dans le secteur des Télécoms en raison des importants travaux de modernisation des réseaux de télécommunication brésiliens.

 Pôle Ingénierie : 8,0 M€, soit 28,5 % du chiffre d'affaires consolidé

En France, les offres du Pôle confirment leur montée en gamme qualitative dans des secteurs à forte valeur ajoutée (mobilité urbaine, énergies renouvelables,…). Le renforcement des relations avec de grands donneurs d'ordre permet d'enregistrer une accélération du développement commercial depuis le second semestre et se traduit notamment par une progression des activités au forfait.

En Afrique du Sud, la filiale du Groupe poursuit son développement dans le domaine des formations spécialisées pour des industries très réglementées. Son chiffre d'affaires s'établit à 1,9 M€ contre 1,0 M€ en progression de + 87,9 % par rapport à l'exercice précédent.

 Pôle Finance : 4,5 M€, soit 16,0 % du chiffre d'affaires consolidé

Conforme aux attentes, l'évolution du chiffre d'affaires du Pôle reflète le retrait de certains segments à faible valeur ajoutée dans un contexte de redéploiement des offres sur les segments les plus porteurs de la banque, de la finance et de l'assurance, comme le conseil ou la sécurité.

Mix géographique : la diversification des ventes à l'international

La France représente aujourd'hui 79,1% du chiffre d'affaires annuel, contre 83 % un an plus tôt. Les ventes au Brésil et en Afrique du Sud sont en croissance et représentent respectivement 14,3 % et 6,6 % de l'activité.

Zones géographiques M€ % CA M€ France 22,19 79,1% 20,08 83 % +10,5% Brésil 4,00 14.3% 3,22 13 % +24,2% Afrique du Sud 1,86 6.6% 0,99 4 % +87,9% Chiffre d'affaires annuel 28,05 100 % 24,28 Exercice 2017-2018

Exercice 2016-2017

Variation% CA

100 %+ 15,5 %

Perspectives 2018-19 : le maintien d'une croissance à deux chiffres des ventes

Fort de son positionnement sur les nouveaux métiers innovants, le Groupe a pour ambition de soutenir sa croissance et anticipe pour l'exercice 2018-19 une progression à deux chiffres de son chiffre d'affaires, permettant au Groupe d'améliorer nettement sa rentabilité

Digitalisation, Cybersécurité, Internet des Objets et Nouvelles Mobilités sont les axes essentiels de la stratégie de niche à forte valeur ajoutée du Groupe, qui entend élargir son offre et sa base opérationnelle.

Parallèlement, le Groupe poursuit sa recherche de partenariats stratégiques dans des technologies à fort potentiel. Il renforce également son implantation internationale avec l'objectif d'élargir son assise commerciale et démultiplier son offre globale.

Avec des offres innovantes à forte valeur ajoutée, le Groupe entend profiter des ruptures technologiques dans les domaines de l'ingénierie, des télécoms et de l'informatique pour

accompagner les grands industriels, PME ou start-ups dans la réussite de leur transformation digitale et dans la conception de solutions et services intelligents.

Agenda

 Résultats annuels 2017/2018, le 31 juillet 2018 après bourse.

