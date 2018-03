Le Groupe GECI International annonce l'acquisition

d'intérêts minoritaires dans Groupe Eolen

GECI International annonce avoir acquis ce jour les intérêts minoritaires de 33,28% d'Audacia dans la SAS Eolen, filiale française de Groupe Eolen, désormais détenue à 100%.

Cette opération marque le terme d'une coopération fructueuse avec Audacia qui a favorisé le redéploiement stratégique et la nouvelle dynamique de croissance en marche de Groupe Eolen.

Elle présente plusieurs avantages pour le Groupe GECI International en permettant de simplifier son organisation juridique et opérationnelle, tout en améliorant la lisibilité de son périmètre. Elle contribuera également à générer des économies d'échelle en termes administratifs, comptables et financiers.

Le montant total de cette transaction s'élève à 0,6 million d'euros et est financé par la trésorerie du Groupe. Cette opération n'a aucune incidence sur le compte de résultat consolidé du Groupe, la SAS Eolen faisant déjà l'objet d'une intégration globale depuis le mois d'août 2015.

Agenda

Chiffre d'affaires annuel 2017/2018, le 15 mai 2018 après bourse.

GECI International - Smart Solutions for a Smart World

Le Groupe GECI International, créé en 1980, s'est affirmé comme un spécialiste de l'ingénierie de haute technologie. GECI International cible aujourd'hui des segments de marché à forte croissance et à forte valeur ajoutée, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de l'informatique, des télécommunications, et des services et produits intelligents. Fort de sa crédibilité mondialement reconnue en matière de conseil, d'expertise et de sa capacité à mobiliser les compétences les plus qualifiées, GECI International accompagne les entreprises dans leur transition numérique et dans leur démarche de conception et de développement de nouveaux services & solutions intelligentes.

GECI International - Société anonyme au capital de 1.173.630,09 euros

Siège social : 37-39 Rue Boissière - 75116 PARIS - 326 300 969 RCS PARIS

GECI International est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie des indices CAC Small et CAC Technology.

GECI International est éligible au « SRD long-seulement » depuis le 27 décembre 2017.

Code ISIN (action) : FR0000079634 - GECP

Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 - GECBT

Contact GECI INTERNATIONAL

Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00

relation.investisseurs@geci.net CALYPTUS

Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68

geci@calyptus.net

