Geci International : Bilan Semestriel Contrat de Liquidité GECI International

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société GECI International à Oddo Corporate Finance, à la date du 31 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 Titre

0,00 Euro en espèces

Ces montants s'expliquent par une saisie effectuée en octobre dernier sur le compte de liquidité suite à un contentieux avec un ancien fournisseur du Groupe EOLEN.

Au vu des volumes d'échanges significatifs d'actions GECI International, la Société a décidé de ne pas procéder à un apport supplémentaire au contrat de liquidité. Cependant, elle reverra sa position future en fonction de l'évolution des volumes échangés.

Il est rappelé :

- Que lors du dernier bilan semestriel à la date du 30 juin 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

282 500 Titres

5 513,19 Euros en espèces

- Que lors de la mise en place du contrat le 1er décembre 2016, les moyens suivants avaient été affectés au compte de liquidité :

61 724 Titres

50 416,18 Euros en espèces

GECI International : Smart Solutions for a Smart World

Le Groupe GECI International, créé en 1980, s'est affirmé comme un spécialiste de l'ingénierie de haute technologie. GECI International cible aujourd'hui des segments de marché à forte croissance et à forte valeur ajoutée, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de l'informatique, des télécommunications, et des services et produits intelligents. Fort de sa crédibilité mondialement reconnue en matière de conseil, d'expertise et de sa capacité à mobiliser les compétences les plus qualifiées, GECI International accompagne les entreprises dans leur transition numérique et dans leur démarche de conception et de développement de nouveaux services & solutions intelligentes.

GECI International - Société anonyme au capital de 775 264,18 euros

Siège social : 37-39 Rue Boissière - 75116 PARIS - 326 300 969 RCS PARIS

GECI International est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C

Code ISIN (action) : FR0000079634 - GECP

Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 - GECBT

