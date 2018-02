Chiffre d'affaires 9 mois de 19,6 M€ en croissance de + 9 %

Poursuite d'une bonne dynamique au troisième trimestre

Faits marquants du troisième trimestre

Le Groupe GECI International (« le Groupe ») a accéléré son développement sur ce troisième trimestre qui voit une forte croissance de ses effectifs passant de 420 personnes au 30 septembre 2017 à 465 personnes au 31 janvier 2018.

La France, consécutivement au repositionnement stratégique des filiales EOLEN et ETUD Integral, montre une dynamique de croissance solide, et l'international poursuit son fort développement aussi bien en Afrique du Sud qu'au Brésil.

Parallèlement, le Groupe a renforcé la diversification géographique de ses activités afin de soutenir sa stratégie de croissance. Ces actions se sont notamment concrétisées par :

L'intégration en fin d'année 2017 de GECI Advanced Technologies, filiale israélienne créée pour saisir les développements technologiques locaux dans des marchés clefs à fort potentiel. L'impact de cette intégration sur le chiffre d'affaires est non significatif.

La signature début janvier d'un accord de coopération stratégique avec Triplecyber, acteur israélien de référence de la cybersécurité, pour développer une offre de solutions de sécurité informatique en France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Portugal et Brésil, à partir des filiales françaises et brésilienne du Groupe.

Évolution du chiffre d'affaires par trimestre

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'établit à 7,11 M€ contre 6,49 M€ au troisième trimestre de l'exercice précédent, soit une croissance organique de + 9,7 %. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires est en croissance de + 9 % à 19,6 M€, incluant un effet de périmètre positif de 1,1 M€ au premier trimestre compte tenu de la consolidation de la société ETUD Integral depuis juin 2016. L'effet de change est non significatif.

En M€ (données consolidées non auditées) Exercice

2017/2018 Exercice

2016/2017 Variation 1er trimestre (avril-juin) 6,49 5,50 + 18,0 % 2ème trimestre (juillet-septembre) 6,00 6,00 + 0 % 3ème trimestre (octobre-décembre) 7,11 6,49 + 9,7 % Chiffre d'affaires 9 mois 19,6 17,98 + 9 %

Évolution du Chiffre d'affaires 9 mois par activité

Pôles d'activité (avril - décembre 2017) (avril - décembre 2016) Variation M€ % CA M€ % CA (%) Informatique & Télécom 10,82 55,2% 9,35 52,0% + 15,7 % Ingénierie 5,30 27,0% 4,26 23,7% + 24,4 % Finance 3,28 16,7% 4,31 24,0% - 23,9 % Holding 0,20 1% 0,06 0,3% + 333,3% Chiffre d'affaires cumulé 19,6 100,0% 17,98 100,0% + 9%

Pôle Informatique & Télécoms

Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois du Pôle « Informatique & Télécoms » s'établit à 10,82 M€, soit 55,2 % du chiffre d'affaires consolidé au 31 décembre 2017.

En France, les offres du Pôle (ingénierie des réseaux, informatique embarquée, développement d'applications web et métiers, et Big Data) sont toutes favorablement orientées grâce à un volume d'affaires croissant et récurrent. La forte dynamique des offres HPC (High Performance Computing) démontre le succès de la stratégie de différenciation entreprise.

Au Brésil, dans une conjoncture économique en amélioration, les ventes sont en progression pour s'établir à 12,37 M BRL sur les neuf premiers mois de l'exercice, contre 9,6 M BRL pour la même période l'exercice précédent. Le secteur des Télécoms connait une forte croissance au dernier trimestre, cette tendance devant se maintenir en 2018 grâce au dynamisme du marché porté par les importants travaux de modernisation des réseaux de télécommunication brésiliens.

Pôle Ingénierie

Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois du Pôle « Ingénierie » s'élève à 5,30 M€, soit 27 % du chiffre d'affaires consolidé au 31 décembre 2017.

En France, le Pôle consolide ses positions en renforçant ses relations avec de grands donneurs d'ordre et en étoffant son offre de services, notamment dans les nouvelles solutions de mobilité urbaine et interurbaine. Sa montée en gamme progressive dans des secteurs à fort potentiel, tels que les énergies renouvelables, le traitement des eaux ou les véhicules électriques, doit permettre de renforcer son développement à moyen terme.

En Afrique du Sud, la filiale du Groupe enregistre une croissance soutenue de son chiffre d'affaires (1,47 M$ pour les neuf premiers mois, contre 0,63 M$ pour la même période l'exercice précédent). Cette évolution reflète le dynamisme des activités de formations spécialisées pour des industries très réglementées.

Pôle Finance

Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois du Pôle « Finance » s'élève à 3,28 M€, soit 16,7 % du chiffre d'affaires consolidé au 31 décembre 2017.

Le Pôle poursuit son retrait de certaines prestations à faible valeur ajoutée et se redéploye sur des segments plus porteurs de valeur, tels le conseil et la sécurité pour les acteurs de la banque, de la finance et de l'assurance.

Mix géographique

La France représente aujourd'hui 78,62 % du chiffre d'affaires sur 9 mois, contre 82 % un an plus tôt. Les ventes en Afrique du Sud et au Brésil sont en forte croissance.

Zones géographiques (avril-dec. 2017) (avril-dec. 2016) Variation M€ % CA M€ % CA France 15,41 78,6 % 14,83 82 % + 3,9 % Brésil 2,93 15 % 2,59 15 % + 13,1 % Afrique du Sud 1,26 6,4 % 0,56 3 % + 225,0 % Chiffre d'affaires 9 mois 19,6 100 % 17,98 100 % + 9 %

Perspectives

Dans un secteur du numérique en pleine expansion, le Groupe devrait réaliser une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 10% sur l'ensemble de l'exercice 2017-2018.

Avec des équipes renforcées, le Groupe a pour ambition de soutenir son développement et d'améliorer sa profitabilité en privilégiant l'accroissement de sa clientèle, la montée en gamme qualitative de ses offres et l'optimisation des coûts dans ses filiales. Parallèlement, la valorisation de ses expertises et la mise en œuvre de partenariats industriels lui permettent de diversifier le champ de ses activités sur des segments à fort potentiel, telle la cybersécurité ou les véhicules autonomes.

Avec des offres innovantes à forte valeur ajoutée, le Groupe entend profiter des ruptures technologiques dans les domaines de l'ingénierie, des télécoms et de l'informatique pour accompagner les grands industriels, PME ou start-ups dans la réussite de leur transformation digitale et dans la conception de solutions et services intelligents.

Agenda

Chiffre d'affaires annuel 2017/2018, le 15 mai 2018 après bourse.

GECI International - Smart Solutions for a Smart World

Le Groupe GECI International, créé en 1980, s'est affirmé comme un spécialiste de l'ingénierie de haute technologie. GECI International cible aujourd'hui des segments de marché à forte croissance et à forte valeur ajoutée, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de l'informatique, des télécommunications, et des services et produits intelligents. Fort de sa crédibilité mondialement reconnue en matière de conseil, d'expertise et de sa capacité à mobiliser les compétences les plus qualifiées, GECI International accompagne les entreprises dans leur transition numérique et dans leur démarche de conception et de développement de nouveaux services & solutions intelligentes.

GECI International - Société anonyme au capital de 1 078 016,47 euros

Siège social : 37-39 Rue Boissière - 75116 PARIS - 326 300 969 RCS PARIS

GECI International est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie des indices CAC Small et CAC Technology.

GECI International est éligible au « SRD long-seulement » depuis le 27 décembre 2017.

Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP

Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 - GECBT

Contact



GECI INTERNATIONAL

Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00

relation.investisseurs@geci.net





CALYPTUS

Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68

geci@calyptus.net



Information réglementée

Information financière trimestrielle :

- Information financière du troisième trimestre Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-52074-150218-gi-ca-t3-2017-2018-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews