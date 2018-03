Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 mars 2018

Le Groupe GECI International informe ses actionnaires que l'Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée le jeudi 22 mars 2018 à 10 heures aux Salons France - Amériques au 9-11, avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris.

L'avis de réunion, comprenant l'ordre du jour et le texte des résolutions qui seront proposées au vote des actionnaires, ainsi que l'avis de convocation sont publiés respectivement le 14 février 2018 et le 7 mars 2018 au Bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi que sur le site Internet de la Société www.geci.net. Les modalités de participation et de vote à cette assemblée figurent dans ces deux avis.

Les documents préparatoires à l'assemblée requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur sont disponibles sur le site Internet de la Société.

Tout actionnaire peut consulter au siège social les documents et renseignements prévus notamment par les articles R 225 - 81 et R 225 - 83 du Code de commerce, ou se les procurer par simple demande adressée par écrit ou par courriel à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle - 92 862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9.

ct-assemblées@caceis.com

A propos de GECI International : Smart Solutions for a Smart World

Le Groupe GECI International, créé en 1980, s'est affirmé comme un spécialiste de l'ingénierie de haute-technologies. GECI International cible aujourd'hui des segments de marché à forte croissance et à forte valeur ajoutée, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de l'informatique, des télécommunications, et des services et produits intelligents. Fort de sa crédibilité mondialement reconnue en matière de conseil, d'expertise et de sa capacité à mobiliser les compétences les plus qualifiées, GECI International accompagne les entreprises dans leur transition numérique et dans leur démarche de conception et de développement de nouveaux services & solutions intelligentes.

GECI International - Société anonyme au capital de 1.173.630,09 euros

Siège social : 37-39 Rue Boissière - 75116 PARIS - 326 300 969 RCS PARIS

GECI International est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie des indices CAC Small et CAC Technology. GECI International est éligible au « SRD long-seulement » depuis le 27 décembre 2017.

Code ISIN (action) : FR0000079634 - GECP

Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 - GECBT

Contact:

GECI INTERNATIONAL

Relation Investisseurs

Tél. : 01 46 12 00 00

relation.investisseurs@geci.net

CALYPTUS

Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68

geci@calyptus.net

