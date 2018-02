Geci International : Renforcement des fonds propres par compensation de créance

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 26 février 2018 – 20h

Renforcement des fonds propres par voie d'incorporation de compte-courant d'actionnaire de 2 M€ de la société AirInvest Holdings Ltd

Fixation du prix de souscription à 0,23 € par action

_________________________________

A la suite de son communiqué de presse du 13 février 2018, le Groupe GECI International annonce que le prix de référence des actions souscrites par compensation avec la créance issue de compte-courant d'un montant de 2 M€ consentie par la société AirInvest Holdings Ltd, actionnaire historique du groupe, s'établit à 0,23 euro par action.

Pour rappel, ce prix correspond à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société sur le marché Euronext Paris au cours de la période allant du 13 février 2018 au 26 février 2018 (inclus).

Ainsi, en cas de vote favorable des actionnaires (AirInvest Holdings Ltd ne prenant pas part au vote) lors de l'assemblée générale extraordinaire de la Société qui se tiendra le 22 mars 2018, l'augmentation de capital s'élèvera à un montant nominal de 86.956,52 euros par émission de 8.695.652 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,01 euro, ce qui porterait la participation d'AirInvest Holdings Ltd de 8,27% à 15,05% du capital et des droits de vote.

A titre indicatif, l'incidence de l'émission de la totalité des 8.695.652 actions, objet de la présente augmentation de capital, sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1 % du capital social de la Société préalablement à l'émission (calculs effectués sur la base d'un nombre de 108.912.756 actions composant le capital social de la Société à la date du 26 février 2018), passerait à 0,93%.

L'avis de convocation à l'assemblée générale extraordinaire de la Société sera publié au Bulletin des annonces légales obligatoires le 7 mars 2018.

A propos de GECI International : Smart Solutions for a Smart World

Le Groupe GECI International, créé en 1980, s'est affirmé comme un spécialiste de l'ingénierie de haute-technologies. GECI International cible aujourd'hui des segments de marché à forte croissance et à forte valeur ajoutée, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de l'informatique, des télécommunications, et des services et produits intelligents. Fort de sa crédibilité mondialement reconnue en matière de conseil, d'expertise et de sa capacité à mobiliser les compétences les plus qualifiées, GECI International accompagne les entreprises dans leur transition numérique et dans leur démarche de conception et de développement de nouveaux services & solutions intelligentes.

GECI International - Société anonyme au capital de 1.078.016,47 euros

Siège social : 37-39 Rue Boissière - 75116 PARIS - 326 300 969 RCS PARIS

GECI International est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie des indices CAC Small et CAC Technology. GECI International est éligible au « SRD long-seulement » depuis le 27 décembre 2017.

Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP



Contact:



GECI INTERNATIONAL

Relation Investisseurs

Tél. : 01 46 12 00 00

relation.investisseurs@geci.net



CALYPTUS

Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68

geci@calyptus.net



