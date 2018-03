Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : Le Président de la République salue l’engagement et les résultats de Gecina

Cette visite officielle met en avant les engagements de Gecina pris de longue date dans le domaine de la parité et de l'égalité Femmes/Hommes, qui font depuis 2016 de Gecina l'entreprise la plus avancée du SBF 120 sur les enjeux de féminisation des instances dirigeantes (classement Ethics and Boards).

Ces engagements se sont manifestés à tous les niveaux de la société par des actions concrètes :

Une évolution significative de la part des femmes dans les instances dirigeantes avec la parité du Conseil d'administration atteinte dès 2015, allant au-delà des exigences de la loi Copé-Zimmerman et la nomination de Méka Brunel comme Directrice Générale en janvier 2017 ;

La réduction volontariste des écarts de rémunération femmes/hommes à compétences égales avec depuis 2011 un budget annuel dédié ;

Des actions de sensibilisation à l'égalité professionnelle en phase de recrutement ;

La mise en place en 2016 du réseau de mixité « Open Your I » . Animé par un bureau mixte, ce réseau a trois axes d'intervention : lutter contre toutes les formes de stéréotypes dans le développement des carrières, favoriser l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle, et soutenir l'entreprenariat au féminin.

Gecina a également confirmé aujourd'hui rejoindre l'initiative portée par le Président de la République d'une task force candidate au programme Closing the Gender Gap porté par le Forum Economique Mondial, afin de réduire les écarts entre les femmes et les hommes.

Cette task force paritaire, composée de deux structures publiques (Caisse des Dépôts et Consignations et BPI) et quatre grands groupes privés (Gecina, LVMH, Schneider Electric et Sodexo) sera co-présidée par le Ministre de l'Economie et des Finances et la Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargée de l'Egalité entre les Femmes et les Hommes. Elle mettra son expertise et ses bonnes pratiques au service de l'élaboration du plan d'action triennal prévu par le programme, sur l'ensemble des champs qu'il recouvre : la participation des femmes au marché du travail ; leur accession aux postes de responsabilité ; la lutte contre les stéréotypes de genre ; le soutien à l'entreprenariat féminin ; la réduction des écarts de salaire.

« L'engagement de Gecina en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes résulte d'une politique de longue haleine mise en place par Bernard Michel depuis 2011. Les résultats déjà obtenus nourrissent l'ambition de Gecina de demeurer une société à la pointe de l'égalité. En tant que directrice générale, il s'agit d'une des dimensions auxquelles mon management est le plus attachée. La présence de Gecina au sein de la task force est un grand honneur pour moi ainsi que toutes les équipes de la société » déclare Méka Brunel, Directrice générale.

« La Responsabilité sociale et environnementale et la parité faisaient partie de mes priorités lors de mon arrivée chez Gecina. Je me réjouis des résultats obtenus au bout de huit ans d'engagement sans faille. La venue du Président de la République est une belle reconnaissance du travail accompli avec nos équipes. En rejoignant la task force public-privé du Forum Economique mondial qui sera présidée par Marlène Schiappa et Bruno Le Maire, je mettrai mon expérience au service de cette juste cause qui constitue également pour moi un facteur majeur de la performance des entreprises » déclare Bernard Michel, Président.