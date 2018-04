GECINA : Landfried devient Directeur exécutif Communication et Affaires publiques

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gecina a annoncé la nomination de Julien Landfried au poste de Directeur exécutif Communication et Affaires publiques. Il a rejoint Gecina en décembre 2017 et occupait jusqu’alors le poste de Directeur de cabinet et Affaires publiques auprès de Méka Brunel, administratrice et Directrice générale de la foncière.Diplômé d'HEC Paris en 2002, Julien Landfried, 40 ans, a débuté sa carrière comme Directeur Marketing au Centre de formation et de perfectionnement des journalistes (CFPJ). Il poursuit chez Ineum Consulting (2004-2006), puis dans l'hebdomadaire Marianne, où il dirige les activités Internet. De 2009 à 2012, il évolue en tant que Directeur Exécutif de Paris Tech Review, une revue en ligne adossée au groupement des grandes écoles Paris Tech. En 2013, il intègre le pôle Influence de Publicis Consultants en qualité d'Associé où il conseille sur leur communication de nombreuses entreprises, notamment dans le secteur de l'immobilier.