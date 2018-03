GECINA : bientôt dans les indices CAC Next 20 et CAC Large 60

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gecina intègrera, à compter du 19 mars 2018, les indices CAC Next 20 et CAC Large 60. Cette décision annoncée par Euronext le 8 mars dernier fait suite à la révision trimestrielle de la composition des indices de la famille CAC. " L'intégration de Gecina dans ces indices traduit à la fois les effets de la solide performance boursière de ces dernières années ainsi que l'augmentation de la taille de son flottant consécutive, notamment, à l'acquisition d'Eurosic sur le deuxième semestre 2017 ", a expliqué la première foncière française de bureaux.La capitalisation boursière de Gecina s'élevait au 9 mars 2018 à 10,6 milliards d'euros, avec un flottant représentant près de 60 %, soit 6,3 milliards d'euros.Méka Brunel, Directrice Générale : " Intégrer le CAC Next 20, l'indice qui regroupe les 20 valeurs les plus représentatives de la bourse de Paris en termes de capitalisation, de flottant et de liquidité après les 40 valeurs du CAC 40, est un signal important pour Gecina ".