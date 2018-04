Gecina : Nomination de Julien Landfried au poste de Directeur Exécutif Communication et Affaires Publiques

Données financières (€) CA 2018 701 M EBIT 2018 548 M Résultat net 2018 1 033 M Dette 2018 7 831 M Rendement 2018 3,82% PER 2018 12,79 PER 2019 13,57 VE / CA 2018 26,4x VE / CA 2019 24,8x Capitalisation 10 634 M Graphique GECINA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique GECINA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 17 Objectif de cours Moyen 151 € Ecart / Objectif Moyen 7,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Méka Brunel Chief Executive Officer & Director Bernard Michel Chairman Jacques Cravéia Director-Operating Nicolas Dutreuil Executive Director-Finance Brigitte Cachon Executive Director-Research & Development Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) GECINA -8.32% 13 088 ICADE -3.70% 7 197 GPT GROUP -7.24% 6 572 MIRVAC GROUP -8.51% 6 128 SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST -18.22% 3 721 COLONY NORTHSTAR INC -51.36% 3 038