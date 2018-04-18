Gecina : confiant dans ses objectifs 2018 après un solide T1

18 avril (Reuters) - Gecina:
* LOYERS BRUTS +40,8% À PÉRIMÈTRE COURANT AU T1
* CROISSANCE DES LOYERS DE 1,8% À PÉRIMÈTRE CONSTANT AU T1
* LES LIVRAISONS ATTENDUES COURANT 2018 SONT
PRÉ-COMMERCIALISÉES À
HAUTEUR DE 64%
* E436 MLNS DE CESSIONS RÉALISÉES OU SÉCURISÉES DEPUIS LE
DÉBUT DE
LANNÉE, AVEC UNE PRIME DE LORDRE DE
+10% SUR LES DERNIÈRES EXPERTISES
* PLUS DE E800 MLNS DE CESSIONS FONT AUJOURDHUI LOBJET DE
DISCUSSIONS EXCLUSIVES
* CONFIANT DANS LA RÉALISATION DE SES OBJECTIFS 2018
* REVENUS BRUTS E183,9 MLNS AU T1 (+53,7%)
Le communiqué : https://bit.ly/2H9VRYX
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(Rédaction de Paris)