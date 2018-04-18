Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON

Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Gecina    GFC   FR0010040865

GECINA (GFC)
Ajouter à ma liste  
Mes dernières consult.
Top consult.
Gérer les listes
  Rapport  
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésAnalysesAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
Synthèse actualitéToute l'actualitéInterviewsCommuniqués sociétéPublications officiellesActualités du secteur

Gecina : confiant dans ses objectifs 2018 après un solide T1

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
0
18/04/2018 | 19:12

18 avril (Reuters) - Gecina:

* LOYERS BRUTS +40,8% À PÉRIMÈTRE COURANT AU T1

* CROISSANCE DES LOYERS DE 1,8% À PÉRIMÈTRE CONSTANT AU T1

* LES LIVRAISONS ATTENDUES COURANT 2018 SONT PRÉ-COMMERCIALISÉES À HAUTEUR DE 64%

* E436 MLNS DE CESSIONS RÉALISÉES OU SÉCURISÉES DEPUIS LE DÉBUT DE LANNÉE, AVEC UNE PRIME DE LORDRE DE +10% SUR LES DERNIÈRES EXPERTISES

* PLUS DE E800 MLNS DE CESSIONS FONT AUJOURDHUI LOBJET DE DISCUSSIONS EXCLUSIVES

* CONFIANT DANS LA RÉALISATION DE SES OBJECTIFS 2018

* REVENUS BRUTS E183,9 MLNS AU T1 (+53,7%) Le communiqué : https://bit.ly/2H9VRYX Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
0
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur GECINA
19:47GECINA : Bernard Carayon nommé Président du Conseil d’administration de Ge..
PU
19:44GECINA : confiant pour ses objectifs 2018 grâce au dynamisme du marché et aux ce..
DJ
19:25GECINA : confiant pour ses objectifs 2018 grâce au dynamisme du marché et aux ce..
DJ
19:12GECINA : confiant dans ses objectifs 2018 après un solide T1
RE
19:07ACTIVITÉ AU 31 MARS 2018 : Accélération des commercialisations et pré-commercial..
PU
13/04GECINA : nomme un Directeur technique
AO
12/04GECINA : arrivée d'un nouveau directeur technique
CF
10/04GECINA : conclut un contrat de crédit responsable indexé sur son rating GRESB
AO
10/04GECINA : contrat de crédit responsable avec ING France
CF
09/04GECINA : conclut avec ING France le premier contrat de crédit responsable indexé..
PU
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur GECINA
Plus de recommandations
Données financières (€)
CA 2018 696 M
EBIT 2018 544 M
Résultat net 2018 1 337 M
Dette 2018 7 914 M
Rendement 2018 3,74%
PER 2018 11,47
PER 2019 13,79
VE / CA 2018 26,9x
VE / CA 2019 25,1x
Capitalisation 10 807 M
Graphique GECINA
Durée : Période :
Gecina : Graphique analyse technique Gecina | GFC | FR0010040865 | Zone bourse
Tendances analyse technique GECINA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 17
Objectif de cours Moyen 151 €
Ecart / Objectif Moyen 5,4%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Méka Brunel Chief Executive Officer & Director
Bernard Michel Chairman
Jacques Cravéia Director-Operating
Nicolas Dutreuil Executive Director-Finance
Brigitte Cachon Executive Director-Research & Development
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
GECINA-7.67%13 366
ICADE-2.66%7 328
GPT GROUP-8.61%6 488
MIRVAC GROUP-8.94%6 194
SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST-18.69%3 671
FORTRESS REIT LTD-62.23%3 015
Contactez-nous
+33 (0)4 78 30 41 42
Rejoignez
249 403 membres
Zonebourse.com :
A Propos :
Restez Connecté :
Liens :
 OJD Zonebourse
Copyright © 2018 Surperformance. Tous droits réservés. Les cotations sont fournies par vwd group et Interactive Data.