Gecina : confiant pour ses objectifs 2018 grâce au dynamisme du marché et aux cessions

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société foncière Gecina a réitéré mercredi "avec confiance" son objectif de croissance du résultat récurrent net (RRN) en 2018, en prévision notamment des livraisons d'immeubles, essentiellement au second semestre, et des cessions annoncées post-acquisition d'Eurosic.

Entre janvier et mars, Gecina a encaissé des revenus locatifs bruts de 168,5 millions d'euros, contre 119,6 millions d'euros à la même période un an plus tôt, soit une croissance totale de 40,8%, ou +1,8% à périmètre constant, grâce à une progression de 0,8% de l'indexation et aux effet de la commercialisation d'immeubles jusqu'ici vacants et de la matérialisation d'une réversion locative.

Les revenus du crédit-bail et des hôtels ont représenté 15,4 millions d'euros, portant le total des revenus trimestriels à 183,9 millions d'euros.

Sur le segment des bureaux, principale activité du groupe, le premier trimestre 2018 s'est inscrit dans le prolongement de la dynamique observée en 2017 en région parisienne, a précisé Gecina, avec une augmentation de 13% des transactions locatives, avec notamment un bond de 52% dans le quartier central des affaires à Paris intra muros. En conséquence l'offre immédiatement disponible a continué de se contracter (-7% en 3 mois, -11% à Paris). "Cette pénurie de surfaces de qualité au cœur de Paris oriente par conséquent les loyers de marchés à la hausse", souligne le groupe.

Dans ce contexte incitant les entreprises à se positionner en amont des programmes, Gecina a loué, pré-loué ou renégociés près de 75.000 mètres carrés de bureaux depuis le début de l'année, principalement sur des surfaces en cours de développement. Le taux de pré-commercialisation atteint 64% sur le périmètre des immeubles de bureaux devant être livrés au cours de l'exercice et 55% sur l'ensemble du portefeuille de bureaux en projet.

Gecina a par ailleurs cédé - ou signé les promesses de vente - pour 436 millions d'euros d'immeubles tertiaires depuis le début de l'année, ce qui porte à 814 millions d'euros les cessions réalisées depuis l'acquisition d'Eurosic, soit 70% du programme de cessions communiqué dans ce cadre.

"Les tendances favorables observées sur les marchés de référence de Gecina, et le succès de la rapide intégration d'Eurosic permettent au groupe d'envisager sereinement 2018", indique le communique de la société foncière. L'année sera marquée par l'accélération du volume de livraisons, principalement sur le second semestre et par les cessions envisagées à la suite de l'acquisition d'Eurosic. Sur l'hypothèse de travail d'un volume additionnel de cessions de 1,2 milliard d'euros en 2018, le groupe confirme sa prévision d'un résultat récurrent net part du groupe par action en hausse de 3% à 6%, en fonction du calendrier de finalisation des cessions envisagées.

