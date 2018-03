GEMALTO : sa solution biométrique de reconnaissance faciale choisie par Dai Nippon Printing

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gemalto a été choisi par le fournisseur japonais de solutions financières Dai Nippon Printing (DNP), afin de rendre les transactions bancaires mobiles plus facile à effectuer. En exploitant la solution d'authentification par biométrie faciale de Gemalto - Mobile Protector - DNP propose la reconnaissance faciale afin de sécuriser l'accès à ses applications bancaires. Les clients peuvent ainsi se connecter facilement et rapidement aux services bancaires mobiles, après une vérification faciale réussie, offrant une expérience plus pratique pour l'utilisateur.Lors de son étude sur les tendances de l'eBanking en 2017, Gemalto a constaté que 68% des banques avaient l'intention d'implémenter la reconnaissance faciale au cours des cinq prochaines années. 80% des consommateurs sondés perçoivent la biométrie comme étant plus sûre que la combinaison classique du nom d'utilisateur et du mot de passe. On s'attend à une augmentation significative au Japon des paiements validés par biométrie au cours des prochaines années. Le gouvernement japonais illustre bien cette tendance et a lancé récemment un programme de paiement basé sur la biométrie en réponse aux besoins des voyageurs et visiteurs, et dans l'optique de stimuler le tourisme dans le pays.