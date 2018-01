Gemalto : Bilan du quatrième trimestre et du deuxième semestre 2017 relatif au contrat de liquidité Gemalto

Amsterdam, le 11 janvier 2018 - Gemalto N.V. (Euronext NL0000400653 GTO, "Gemalto") présente ici les moyens figurant au compte de liquidité au 31 décembre 2017 et les transactions réalisées au titre du contrat de liquidité Gemalto géré indépendamment par Exane BNP Paribas.

Au 31 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 titres Gemalto

9 942 097 €

Au 30 juin 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

192 064 titres Gemalto

10 070 577 €

Au cours du deuxième trimestre, c'est à dire du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017 (inclus), les transactions suivantes ont été réalisées par Exane BNP Paribas au titre du contrat de liquidité :

766 500 titres Gemalto ont été achetés au cours de 45 jours de bourse d'un montant moyen journalier de 564 626 €

789 228 titres Gemalto ont été vendus au cours de 51 jours de bourse d'un montant moyen journalier de 530 057 €

Le contrat de liquidité indépendamment géré par Exane BNP Paribas a été suspendu. Gemalto fait également référence à son communiqué de presse en date du 22 décembre 22, 2017.

