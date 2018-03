Gemalto : Dai Nippon Printing choisit la solution biométrique de reconnaissance faciale de Gemalto pour faciliter l'accès aux services bancaires mobiles au Japon

Gemalto, le leader mondial de la sécurité numérique, a annoncé aujourd'hui avoir été choisi par le fournisseur japonais de solutions financières Dai Nippon Printing (DNP), afin de rendre les transactions bancaires mobiles plus facile à effectuer. En exploitant la solution d'authentification par biométrie faciale de Gemalto - Mobile Protector - DNP propose la reconnaissance faciale afin de sécuriser l'accès à ses applications bancaires. Les clients peuvent ainsi se connecter facilement et rapidement aux services bancaires mobiles, après une vérification faciale réussie, offrant une expérience plus pratique pour l'utilisateur.

Lors de son étude sur les tendances de l'eBanking en 2017, Gemalto a constaté que 68% des banques avaient l'intention d'implémenter la reconnaissance faciale au cours des cinq prochaines années. 80% des consommateurs sondés perçoivent la biométrie comme étant plus sûre que la combinaison classique du nom d'utilisateur et du mot de passe. On s'attend à une augmentation significative au Japon des paiements validés par biométrie au cours des prochaines années. Le gouvernement japonais illustre bien cette tendance et a lancé récemment un programme de paiement basé sur la biométrie en réponse aux besoins des voyageurs et visiteurs, et dans l'optique de stimuler le tourisme dans le pays.

« Au Japon, on constate que de plus en plus de consommateurs accèdent à leurs services financiers via leurs appareils mobiles. Mais en même temps, ces utilisateurs sont également de plus en plus soucieux de la sécurité », a déclaré Kunimitsu Sato, Deputy General Manager, Dai Nippon Printing Co., Ltd. « En intégrant la reconnaissance faciale de Gemalto, la solution permet de renforcer la sécurité des services bancaires mobiles et d'offrir une méthode d'authentification mobile qui plaît aux clients et qui inspire confiance. Cela devrait augmenter considérablement l'utilisation des services bancaires mobiles."

« Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec DNP et de les aider à proposer des transactions bancaires mobiles encore plus sûres », a déclaré Michael Au, Vice-président Asie, en charge de la branche Services bancaires et paiement chez Gemalto. Notre étude sur les tendances de l'eBanking a mis en évidence que 55% des consommateurs sont enclins à utiliser des procédures de sécurité biométriques pour les opérations bancaires mobiles, et les banques japonaises peuvent prendre un avantage concurrentiel en adoptant l'authentification biométrique."

