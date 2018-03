Gemalto : aide les banques européennes à profiter de la directive DSP2 pour créer des opportunités commerciales

La société privilégie une approche adaptative aux besoins d’authentification forte, d’analyse du risque lié aux transactions, et d’API ouvertes

Gemalto, le leader mondial de la sécurité numérique, pense que la mise en œuvre de la directive DSP2 (Directive des Services de Paiement 2) fournit aux banques européennes une opportunité unique de favoriser l'innovation numérique, une protection robuste et une expérience utilisateur fluide. Il s’agit d’éléments qui seront essentiels dans une nouvelle ère de marchés ouverts. Les Normes Techniques de Règlementation (NTR), qui viennent d’être publiées dans le Journal Officiel de l'UE, détaillent les responsabilités et obligations de toutes les parties prenantes des secteurs bancaire et paiement concernant l’accès aux comptes, la protection des données des clients, la facilité d’utilisation et la sécurité des paiements.

Solutions to help financial institutions for implementation of PSD2. Credit: istockphoto

Gemalto pense que la réussite à long terme s'articulera autour de solutions adaptées aux exigences individuelles, tout en s’appuyant sur des produits et services ayant déjà prouvé leur capacité à mettre en œuvre les principes de la directive DSP2.

L’adoption des Normes Techniques de Réglementation fixe à 2019 l’échéance pour la conformité DSP2

Après un débat animé et étendu, l'acte délégué, complétant la directive DSP2 en ce qui concerne les NTR, a été publié le 13 mars. Les normes entreront en vigueur le 14 septembre 2019 ; cependant, la mises en place des API par les banques seront testées et auditées dès le 14 mars 2019.

Des avis d’experts disponibles pour aider les banques à innover et à s’adapter

« Le temps presse et les banques doivent relever le défi de répondre à toutes les exigences de DSP2 », a déclaré Patrick Kleuters, Directeur Europe de la division Services Bancaires et Paiement de Gemalto. « La bonne nouvelle est que nous disposons de solutions intégrées, capables d’atteindre ces nouveaux objectifs : notre suite Mobile Authentication & Biometrics permet de forger des parcours numériques plus réguliers et sécurisés pour les clients, et notre Assurance Hub permet de gérer l’évaluation du risque, pour ne citer que quelques exemples. À titre de chef de file reconnu dans ce domaine, Gemalto s’engage à fournir aux banques des conseils d'experts les aidant à innover et à s’adapter. »

PSD2 ouvre la voie à des offres client attractives et à une collaboration plus large

L’équipe de Gemalto en charge de la règlementation DSP2 suggère de ne pas avoir une réponse « bonne pour tous » à l’introduction de celle-ci. « L’approche optimale sera différente pour chaque banque », a ajouté M. Kleuters. « Les sociétés se doivent de façonner les solutions autour de leurs propres infrastructures informatiques et exigences de marché. Toutefois, si elles adoptent la bonne stratégie, il existe incontestablement un vaste potentiel de récolter les fruits d’offres client innovantes et d’une collaboration plus étroite avec les autres acteurs du secteur. »

Vous trouverez des conseils et recommandations sur les implications de DSP2 sur le site www.gemalto.com/france/banque/ebanking/dsp2

Une assistance supplémentaire est disponible en contactant l’équipe DSP2 de Gemalto à l’adresse PSD2@gemalto.com.

