Gemalto : annonce les résultats du vote de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires

Gemalto (Euronext NL 0000400653 GTO), leader mondial de la sécurité numérique, annonce que l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires (« AG »), réunie ce jour aux Pays-Bas, a approuvé l’ensemble des résolutions soumises par le Conseil d’administration. L’ordre du jour incluait des points relatifs à l’offre publique faite par Thalès (l’ « Offre »), qui sont conditionnels au succès de l’Offre.

Ces résolutions prévoyaient notamment :

Approbation des états financiers de la Société pour l’exercice social clos le 31 décembre 2017.

Quitus aux membres du Conseil d’administration pour l’accomplissement de leur mission.

Renouvellement de M. Philippe Alfroid en qualité de membre non-dirigeant du Conseil d’administration jusqu’à l’issue de l’AG de 2020.

Renouvellement de M. Johannes Fritz en qualité de membre non-dirigeant du Conseil d’administration jusqu’à l’issue de l’AG de 2020.

Renouvellement de l’autorisation conférée au Conseil d’administration en vue du rachat d’actions dans le capital social de Gemalto et prorogation de l'autorisation conférée au Conseil d'administration d'émettre des actions et d’attribuer des droits pour acquérir des actions dans le capital social de Gemalto avec ou sans le pouvoir de limiter ou de supprimer les droits préférentiels de souscription des actionnaires.

Modification conditionnelle des Statuts de Gemalto à compter de l’exécution de l’offre.

Transformation conditionnelle de Gemalto en société privée (B.V.) et modification conditionnelle des Statuts, transformation qui doit intervenir suite à l’arrêt de la cotation sur Euronext Amsterdam et Euronext Paris.

Nomination conditionnelle de M. Pascal Bouchiat en qualité de membre non dirigeant du Conseil d’administration à compter de l’exécution de l’Offre.

Nomination de M. Pierre-Eric Pommellet en qualité de membre non dirigeant du Conseil d’administration à compter de l’exécution de l’Offre.

Nomination de Mme Isabelle Simon en qualité de membre non dirigeant du Conseil d’administration à compter de l’exécution de l’Offre.

Nomination de Mme Marie-Hélène Sartorius en qualité de membre non dirigeant du Conseil d’administration à compter de l’exécution de l’Offre.

Comme indiqué dans les documents de convocation, le Conseil d’administration a décidé d'affecter le montant total des résultats tels qu'ils apparaissent dans les états financiers adoptés au titre de l'exercice 2017 au compte report à nouveau. Lors de l'AG, les actionnaires ont également examiné l'Offre conformément à l'article 18 du décret néerlandais relatif aux offres publiques d'acquisition.

L’agenda ainsi que les autres renseignements relatifs à l’AG sont disponibles sur le site de Gemalto dédié aux investisseurs, à l’adresse https://www.gemalto.com/france/investisseurs/agm/agm-2018

En cas de doute ou de différence, la version anglaise de ce document prévaut sur la version française.

Ceci est un communiqué de presse émis par Gemalto N.V. dans le cadre de l'offre publique recommandée faite par Thalès S.A. et conformément à l'article 17 du Règlement relatif aux Abus de Marché. L'offre faite par Thalès est effectuée uniquement conformément avec le Document d'Offre, approuvé par l'Autorité Néerlandaise des Marchés Financiers (Autoriteit Financiële Markten). Les termes non définis dans le présent communiqué ont le sens indiqué dans le Document d'Offre. Cette annonce ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'offre pour acheter ou souscrire des titres Gemalto. Cette annonce ne doit pas être divulguée, publiée ou distribuée, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, dans toute juridiction où une telle divulgation, publication ou distribution serait illégale.

