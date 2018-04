Gemalto : chiffre d’affaires du premier trimestre 2018

Regulatory News:

Gemalto (Euronext NL0000400653 - GTO), leader mondial de la sécurité numérique, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2018.

Chiffre d’affaires (en millions

d’euros) Premier trimestre

2018 Premier trimestre

2017 Variation à taux de

change constants Variation à taux de

change courants Identité, Internet des objets &

Cybersécurité 293 256 +24% +15% Cartes à puce & Services

d’émission 357 396 (2%) (10%) Total 650 651 +8% =

Philippe Vallée, Directeur général, déclare : « Gemalto a enregistré une bonne croissance ce trimestre, portée par une nette progression dans le Segment Identité, Internet des objets & Cybersécurité, qui a largement compensé la baisse anticipée du chiffre d’affaires dans le segment Cartes à puce et Services d’émission.

Au cours du trimestre, les premières synergies commerciales avec l’activité Identity Management récemment acquise ont commencé à se traduire par le gain de contrats importants dans les Programmes gouvernementaux. Gemalto a également annoncé le lancement de deux nouvelles innovations de personnalisation laser destinées à optimiser la sécurité des passeports et cartes d’identité. L’activité Cybersécurité a affiché une bonne croissance en Europe sous l’effet de l’introduction prochaine de la RGPD1 et, de manière plus générale, de la priorité accordée par les organisations à la confidentialité et à la sécurité des données. L’activité Internet des objets (IoT) a enregistré une excellente performance, la montée en puissance des appareils de santé connectée, des terminaux de paiement mobiles et des voitures connectées continuant de refléter l’intégration grandissante de la technologie IoT dans les applications industrielles.

Gemalto a, par ailleurs, continué à focaliser son attention sur la marge opérationnelle dans le segment Cartes à puce et Services d’émission en ajustant sa base de coûts et ses priorités commerciales à la dynamique du marché.

Ces évolutions, conformes à nos anticipations, marquent une première étape des choix stratégiques que nous avons effectués pour la Société. Elles vont constituer un levier fort pour atteindre nos objectifs 2018.

Le 27 mars dernier, Thales a lancé son offre publique d’achat sur l’intégralité des actions Gemalto, une offre qui a été unanimement soutenue par le conseil d’administration de Gemalto. »

_______________

1 Réglementation générale sur la protection des données (RGPD)

Bases de préparation de l’information financière

Analyse sectorielle

Le segment Identité, Internet des objets & Cybersécurité comprend les activités liées aux enjeux de sécurité nationale (« Programmes gouvernementaux »), à la connectivité IoT pour les applications industrielles (« IoT ») et à la cybersécurité pour les entreprises (« Cybersécurité »).

Le segment Cartes à puce et Services d’émission regroupe les activités principalement liées aux cartes SIM amovibles (« SIM »), les cartes de paiement (« Paiement ») et leurs services d’émission. Le segment englobe également les activités associées à la transformation digitale des cartes à puce (« Digital ») comme le paiement mobile, la banque digitale, la gestion des abonnements à distance, les solutions SIM/MIM embarquées et les éléments sécurisés embarqués. L’activité Brevets fait également partie de ce segment.

Taux de change courants et taux de change constants

La Société vend ses produits et services dans un très grand nombre de pays et les règlements sont en général effectués dans d’autres devises que l’euro. Les fluctuations monétaires de ces autres devises ont en particulier un impact sur la valeur en euros du chiffre d’affaires publié de la Société. Les comparaisons exprimées à taux de change constants visent à neutraliser les effets de ces fluctuations sur les résultats de la Société, en réévaluant le chiffre d’affaires de l’année précédente au taux de change moyen de l’année courante. Sauf indication contraire, les variations du chiffre d’affaires sont à taux de change constants et intègrent l’impact du programme de couverture des variations de change. Tous les autres chiffres figurant dans le présent communiqué de presse sont à taux de change courants, sauf indication contraire.

Compte de résultat ajusté et résultat des activités opérationnelles non GAAP

Les états financiers consolidés ont été établis selon les normes comptables internationales (IFRS) et avec les dispositions de la Section 2:362(9) du Code civil néerlandais.

Afin de mieux évaluer ses performances passées et futures, la Société élabore également un compte de résultat ajusté, dans lequel le résultat des activités opérationnelles (PFO) constitue la valeur de référence permettant d’évaluer l’activité et de prendre les décisions relatives à l’exploitation de la période de 2010 à 2018.

Le résultat des activités opérationnelles est un indicateur non GAAP correspondant au résultat d’exploitation IFRS retraité (i) de l’amortissement et de la dépréciation des actifs incorporels résultant d’acquisitions, (ii) des coûts liés aux restructurations et aux acquisitions, (iii) de tous les éléments de rémunération fondés sur des actions et des coûts afférents ; et (iv) des ajustements de juste valeur découlant de l’acquisition d’entreprises, qui se définissent, respectivement, comme suit :

Amortissement et dépréciation des actifs incorporels résultant d’acquisitions : charges d’amortissement et de dépréciation liées aux immobilisations incorporelles et aux écarts d’acquisition reconnus dans le cadre de l’allocation de l’excédent de la contrepartie transférée par rapport à la valeur de l’actif net acquis.

Coûts liés aux restructurations et acquisitions : (i) coûts supportés dans le cadre d’une opération de restructuration telle que définie par la norme IAS 37 (cession ou cessation d’activité, fermeture d’usine…) et coûts afférents ; (ii) charges de réorganisation correspondant aux coûts supportés au titre de la réduction des effectifs, de la consolidation de sites de production ou administratifs, de la rationalisation et de l’harmonisation du portefeuille de produits et services, ainsi que de l’intégration des systèmes informatiques, suite à un regroupement ; (iii) coûts de transaction (comme les honoraires versés dans le cadre des processus d’acquisition).

Éléments de rémunération fondés sur des actions : (i) décote accordée aux salariés se portant acquéreurs d’actions Gemalto dans le cadre des plans Gemalto de souscription d’actions ; et (ii) amortissement de la juste valeur des options d’achat d’actions et des unités d’actions restreintes accordées par le Conseil d’administration aux salariés, ainsi que les coûts afférents.

Ajustements de juste valeur des actifs nets acquis : reprise, en compte de résultat, des ajustements de juste valeur constatés suite à un regroupement d’entreprises, conformément à la norme IFRS 3 R. Ces ajustements concernent principalement : (i) les charges d’amortissement liées à la réévaluation des travaux en cours et des produits finis comptabilisés à leur valeur de réalisation lors de l’acquisition et (ii) l’amortissement de la marge commerciale sur les soldes de produits constatés d’avance, annulée lors de l’acquisition.

Ces agrégats non GAAP ne sont pas destinés à être utilisés isolément ni à remplacer les agrégats IFRS correspondants, ils doivent être analysés parallèlement aux états financiers consolidés, établis conformément aux normes comptables internationales (IFRS).

Dans le compte de résultat ajusté, les charges d’exploitation correspondent à la somme des frais d’étude et recherche, des frais commerciaux et de marketing, des frais généraux et administratifs, des autres produits (ou charges) nets.

L’EBITDA est égal au résultat des activités opérationnelles retraité des dotations aux amortissements. Il n’inclut pas les dotations aux amortissements ci-dessus relatifs aux actifs incorporels résultant des acquisitions.

Dette nette et trésorerie nette

La dette nette est un indicateur non IFRS correspondant au montant total des dettes financières net du montant total de trésorerie et équivalents de trésorerie. La trésorerie nette est un indicateur non IFRS correspondant au montant total de trésorerie et équivalents de trésorerie net du montant total des dettes financières.

Tous les chiffres présentés dans ce communiqué de presse sont non audités.

Analyse sectorielle

Le chiffre d’affaires de Gemalto s’élève à 650 millions d’euros, en hausse de +8% à taux de change constants et inchangé à taux de change courants par rapport au premier trimestre 2017. Hors la contribution de 35 millions d’euros de l’activité Identity Management, le chiffre d’affaires de Gemalto a progressé de +3% à taux de change constants. Le retour à la croissance du chiffre d’affaires s’appuie sur une forte augmentation des ventes dans le segment Identité, Internet des objets & Cybersécurité.

Identité, Internet des objets & Cybersécurité

(en millions d’euros) Premier trimestre

2018 Premier trimestre

2017 Variation à taux de

change constants Chiffre d’affaires 293 256 +24%

Le chiffre d’affaires du segment Identité, Internet des objets & Cybersécurité s’inscrit à 293 millions d’euros, en hausse de +24% par rapport à l’année précédente. Le carnet de commandes dans ce segment a continué à augmenter grâce à de nouveaux succès commerciaux dans toutes les activités.

Au premier trimestre, l’activité Programmes gouvernementaux a affiché une très forte croissance du chiffre d’affaires par rapport au premier trimestre 2017. Cette évolution positive s’explique par la contribution de l’activité Identity Management et les premières livraisons de ses solutions aux clients historiques de Gemalto. De plus, un important projet faisant appel à la technologie biométrique a été remporté dans le secteur bancaire. Il permettra le déploiement de solutions biométriques commerciales à grande échelle, renforçant la protection des clients dans leurs opérations quotidiennes. Le chiffre d’affaires des passeports a connu une nette augmentation ce trimestre, tiré par des clients importants en Europe et en Asie, et ce, malgré un ralentissement des livraisons au Moyen-Orient. Gemalto a également annoncé le lancement de deux nouvelles innovations de personnalisation laser conçues pour optimiser la sécurité des documents d’identité officiels tels que les cartes nationales d’identité et les passeports. Ces nouvelles fonctionnalités très sophistiquées, destinées à lutter contre la falsification, sont simples à utiliser par les agents, qui peuvent vérifier rapidement l’authenticité des documents présentés. Globalement, Gemalto est bien positionné pour saisir les opportunités de croissance de ce marché.

L’activité Cybersécurité a affiché, au cours du trimestre, une très bonne performance, à la faveur du déploiement grandissant de solutions de chiffrement et de gestion des clés en Europe dans la perspective de l’introduction par l’UE, en mai 2018, de la RGPD et, plus généralement, de la priorité accordée à la confidentialité et à la sécurité des données par les organisations conformément aux normes en vigueur dans chaque secteur, telles que la loi américaine HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) sur la confidentialité des données des patients ou la norme PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement. La ligne d’activité Monétisation de logiciels a également enregistré une belle progression, portée par de grands projets en Europe et en Asie. Ces évolutions compensent largement la diminution du chiffre d’affaires de la ligne d’activité Authentification, due à la transition en cours du mix produits, du matériel vers les solutions logicielles.

L’activité Internet des objets a affiché une performance remarquable au premier trimestre. Cette progression s’explique par de forts volumes de livraisons en Europe et en Asie à d’importants clients de secteurs industriels clés, qui s’ajoutent aux fortes positions que Gemalto détient historiquement sur le marché automobile. Les produits Gemalto jouent ainsi un rôle décisif dans le domaine de la santé connectée, en particulier, avec l’amélioration de l’automatisation des flux de travail, de l’analyse des données pour la gestion des maladies et du suivi des patients en externe. La sécurité et l’évolutivité restent des critères clés pour l’introduction d’applications IoT et les projets remportés ce trimestre témoignent du solide positionnement de Gemalto sur nombre de secteurs industriels majeurs ainsi que de sa capacité à répondre à la demande soutenue du marché.

Cartes à puce & Services d’émission

(en millions d’euros) Premier trimestre

2018 Premier trimestre

2017 Variation à taux de

change constants Chiffre d’affaires 357 396 (2%)

Le chiffre d’affaires du segment Cartes à puce et Services d’émission s’élève à 357 millions d’euros, en repli de (2%) à taux de change constants.

L’activité Paiement s’est stabilisée au cours du trimestre. Les ventes de la région Amériques ont reculé de (5%) contre un repli de (34%) au premier trimestre 2017, en lien avec la normalisation progressive du marché des cartes EMV aux Etats-Unis. De plus, les régions de la CEI et du Moyen-Orient ont affiché une très bonne performance à la faveur d’importants programmes de déploiement de cartes de paiement. L’activité cartes SIM fait toujours l’objet de pressions concurrentielles fortes. Le chiffre d’affaires des cartes SIM est en retrait ce trimestre : des opportunités qui se présentaient en Asie du Sud ont été écartées en raison de la faiblesse de la marge opérationnelle qu’elles auraient générée, et ce conformément à l’objectif de stabilité des marges fixé pour cette activité. Dans le cadre du plan de transition, Gemalto a également décidé, ce trimestre, de sortir d’un marché d’entrée de gamme de cartes SIM amovibles, réduisant substantiellement ainsi les ressources et produits destinés à ce marché.

Le chiffre d’affaires de l’activité Digital a légèrement diminué en glissement annuel, la croissance des services mobiles ayant été compensée par le repli des services de paiement. Le déploiement de solutions de connectivité a progressé dans des secteurs clés du marché IoT alors que le besoin de services de connectivité à la demande (On Demand Connectivity : ODC) s’étend progressivement à l’ensemble des régions et opérateurs de réseaux mobiles. En particulier, Gemalto a annoncé un partenariat avec Korea Telecom portant sur la fourniture de sa solution de connectivité à la demande (ODC) et de sa carte SIM embarquée (eSIM) aux constructeurs automobiles qui pourront ainsi mettre à la disposition de leurs clients des services connectés embarqués. La diminution du chiffre d’affaires dans les services de paiement est en partie due à l’arrêt d’une activité dans le cadre du plan de transition.

Rapprochement avec Thales

En décembre 2017, Thales et Gemalto ont conclu un accord relatif à une offre intégralement en numéraire et unanimement recommandée, portant sur l’ensemble des actions émises et en circulation de Gemalto. Cette offre a été lancée le 27 mars 2018. Nous œuvrons, avec Thales, à l’obtention des autorisations requises auprès des autorités réglementaires et de la concurrence pour finaliser la transaction. Il est prévu que l’opération soit réalisée peu de temps après que Thales obtienne toutes les autorisations réglementaires usuelles, ce qui est envisagé pour le second semestre 2018. Pour plus d’informations sur l’offre de Thales et le rapprochement entre les deux sociétés, rendez-vous sur : Public Offer by Thales.

Perspectives pour l’exercice 2018

Croissance attendue à deux chiffres des ventes pour le segment Identité, Internet des objets & Cybersécurité

des ventes pour le segment Identité, Internet des objets & Cybersécurité Stabilisation attendue de la marge opérationnelle dans le segment Cartes à puces & Services d’émission

dans le segment Cartes à puces & Services d’émission Croissance attendue à un chiffre, entre le milieu et le haut de fourchette, du résultat des activités opérationnelles de Gemalto

Informations supplémentaires

Ci-après quelques-uns des nouveaux contrats et événements annoncés par la Société au premier trimestre 2018

Identité, Internet des objets &

Cybersécurité 9 janvier 2018 Le module sans fil LTE-M de Gemalto, qui étend la connectivité cellulaire d’une grande efficacité

aux appareils IoT, obtient la certification AT&T 16 janvier 2018 Etude de Gemalto et de Ponemon Institute : importantes disparités entre pays concernant les

mesures de protection des données dans le cloud 11 février 2018 L’Aéroport international du Caire se dote d’appareils Gemalto d’authentification rapide des

passeports 27 février 2018 Gemalto permet la création rapide et sécurisée d’identités numériques fiables 21 mars 2018 Gemalto dévoile deux innovations pour renforcer la sécurité des documents d’identité Cartes à puce & Services

d’émission 4 janvier 2018 Gemalto lance la première carte biométrique EMV pour les paiements sans contact 16 janvier 2018 Le Ghana accélère la migration EMV avec la technologie de paiement PURE 31 janvier 2018 Le service Discovery de Gemalto améliore l’activation de la connectivité à la demande pour les

appareils grand public du monde entier 27 février 2018 Telefonica Deutschland choisit la solution de Gemalto pour fournir un service de vérification de

l’identité 6 mars 2018 Korea Telecom choisit Gemalto pour fournir une connectivité prête à l’emploi pour les voitures

connectées 19 mars 2018 Dai Nippon Printing choisit la solution biométrique de reconnaissance faciale de Gemalto pour

faciliter l’accès aux services bancaires mobiles au Japon

Diffusion audio en direct sur Internet et conférence téléphonique

La présentation des résultats de Gemalto pour le premier trimestre 2018 sera diffusée en direct sur Internet en anglais aujourd’hui à 15h00, heure d’Amsterdam et de Paris (14h00, heure de Londres et 9h00, heure de New York).

Diffusion audio

La diffusion audio en direct de la présentation et de la séance des questions-réponses sera disponible sur le site Communication financière de Gemalto, via le lien ci-dessous :

Gemalto webcast

Cette diffusion est compatible avec les terminaux Android et iOS, y compris les iPads. Les questions seront posées par téléphone.

Conférence téléphonique

Les investisseurs et analystes financiers souhaitant participer à la séance des questions-réponses devront composer le :

(UK) +44 330 336 9411 ou (US) +1 323 994 2085 ou (FR) +33 1 7677 2257

PIN : 8903156

La présentation peut également être téléchargée depuis le site Communication financière de Gemalto.

La diffusion audio de la présentation et de la séance des questions-réponses sera disponible sur Internet en différé environ trois heures après la fin de la présentation sur le site Communication financière de Gemalto. Ces enregistrements pourront être écoutés pendant un an.

Calendrier financier

Gemalto N.V. tiendra son assemblée générale annuelle des actionnaires le vendredi 18 mai 2018 à 10h00 (heure d’Amsterdam et de Paris) au Hilton Amsterdam Airport Schiphol, Schiphol Boulevard 701, 1118 BN Schiphol, Pays-Bas. Au cours de cette assemblée générale et conformément au décret néerlandais sur les offres publiques, le Conseil d’administration présentera l’offre en numéraire de Thales S.A., qu’il a recommandée. Les personnes habilitées à participer et à voter à l’assemblée générale annuelle seront celles qui auront été enregistrées comme telles à la clôture de la séance de bourse Euronext du 20 avril 2018 (la « Date d’enregistrement ») dans le registre des actionnaires de Gemalto ou dans le registre d’une institution financière affiliée à Euroclear France S.A., qu’elles soient ou non actionnaires au moment de l’assemblée générale annuelle.

Publication du chiffre d’affaires du deuxième trimestre et des résultats du premier semestre 2018 : 31 août 2018

Cotation en Bourse

Gemalto N.V. fait l’objet d’une double cotation sur Euronext Amsterdam et Paris, dans le compartiment A (Grandes capitalisations).

Symbole : GTO Marchés de cotation Double cotation sur Euronext Amsterdam et Paris Marché de référence Euronext Amsterdam Code ISIN NL0000400653 Reuters GTO.AS Bloomberg GTO:NA

Gemalto a mis en place aux États-Unis depuis novembre 2009 un programme d’American Depository Receipt (ADR) sponsorisé de niveau I. Chaque action ordinaire de Gemalto est représentée par deux ADR. Les ADR de Gemalto se négocient en dollars des États-Unis et donnent accès aux droits de vote et aux dividendes attachés aux actions Gemalto sous-jacentes. Les dividendes sont versés aux investisseurs en dollars des États-Unis, après avoir été convertis par la banque dépositaire dans cette devise au taux de change en vigueur.

Structure ADR sponsorisé de niveau I Marché de cotation De gré à gré (over-the-counter, OTC) Ratio (ORD:DR) 1 action ordinaire pour 2 ADR DR ISIN US36863N2080 DR CUSIP 36863N 208

En cas de doute ou de différence, la version anglaise de ce document prévaut sur la version française.

Le présent communiqué de presse contient une information susceptible d’avoir constitué, avant sa diffusion, une information privilégiée au sens de l’article 7 paragraphe 1 du Règlement européen n°596/2014 (règlement relatif aux abus de marché).

À propos de Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique, avec un chiffre d’affaires 2017 de 3 milliards d’euros et des clients dans plus de 180 pays. Nous apportons la confiance dans un monde de plus en plus interconnecté.

Nos technologies et services, des logiciels sécurisés à la biométrie et au chiffrement, permettent aux entreprises et aux gouvernements d’authentifier les identités mais également de protéger les données afin qu’elles restent en sécurité et assurent des services dans les appareils personnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux.

Les solutions de Gemalto sont au cœur de la vie moderne, du paiement à la sécurité de l’entreprise en passant par l’internet des objets. Nous authentifions les personnes, les transactions ainsi que les objets, chiffrons les données et créons de la valeur pour les logiciels – permettant ainsi à nos clients d’offrir des services numériques sécurisés à des milliards de personnes et d’objets.

Présent dans 47 pays, Gemalto emploie 15 000 personnes travaillant depuis 114 bureaux, 40 centres de personnalisation et de données et 35 pôles de Recherche et de Développement logiciel.

Pour plus d’informations, visitez :

notre site www.gemalto.com ou suivez @gemalto sur Twitter.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre d’achat ou d’échange

ni la sollicitation d’une offre à vendre ou à échanger des actions de Gemalto.

Le présent document contient des informations qui ne sont ni la publication de résultats financiers audités, ni d’autres données historiques ou d’autres indications concernant Gemalto. Ces déclarations comprennent des projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses sous-jacentes, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes à l’égard de futures opérations, événements, produits et services et les performances futures. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les termes « s’attendre à », « anticiper », « croire », « envisager », « estimer », et d’autres expressions similaires. Ces informations, ainsi que d’autres déclarations contenues dans ce document constituent des déclarations prospectives au regard des obligations législatives et réglementaires. Bien que les dirigeants de la Société estiment que les objectifs contenus dans ces déclarations prospectives soient raisonnables, il est rappelé aux investisseurs et aux actionnaires que les informations et déclarations prospectives sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison de risques et d’incertitudes. La plupart de ces risques et incertitudes sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle de la Société ; leur survenance pourrait avoir pour conséquence que les développements futurs ou avérés soient significativement différents de ceux exprimés, suggérés ou estimés dans les informations et déclarations prospectives, et la Société ne peut garantir les résultats futurs, les niveaux d’activité, les performances de la Société ou la réussite des projets. Les facteurs qui peuvent entraîner un changement significatif des informations ou des résultats avérés par rapport aux informations et déclarations prospectives contenues dans ce document incluent notamment : les tendances sur les marchés de la téléphonie mobile, du paiement et du commerce mobile ; la capacité de la Société à développer de nouvelles technologies, les effets de technologies concurrentes et la concurrence intense généralement rencontrée sur les principaux marchés de la Société ; les contestations ou pertes de droits de propriété intellectuelle ; l’aptitude à établir et maintenir les relations stratégiques dans ses principales activités ; la capacité à développer et à tirer profit de l’utilisation de nouveaux logiciels et services ; la rentabilité des stratégies de développement ; les conséquences des acquisitions et des investissements ; la capacité de la Société à intégrer les entreprises et les activités acquises conformément à ses attentes ; la capacité de la Société à développer les synergies attendues des acquisitions ; et les changements dans le contexte mondial, politique, économique, concurrentiel, de marché et réglementaire. En outre, la Société ni aucune autre personne n’assume la responsabilité de l’exactitude ou de l’exhaustivité de ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce document n’ont de valeur qu’à la date de publication de ce document et la Société, ou toute autre personne, n’a pas l’obligation, ni ne prend l’engagement, de publier des mises à jour de ces déclarations prospectives après cette date afin de rendre ces déclarations conformes aux résultats de la Société ou de rendre compte de la survenance de résultats attendus ou d’autres prévisions, sauf lorsqu’une loi ou une réglementation applicable l’exige.

Annexe

Chiffre d’affaires, par région

en millions d’euros Premier trimestre 2018 Premier trimestre 2017 Variations annuelles à taux de

change constants Variations annuelles à taux de

change courants Europe, Moyen-

Orient et Afrique 308 287 +10% +7% Amériques 221 222 +15% = Asie 121 142 (5%) (15%) Total 650 651 +8% =

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180426006906/fr/