Gemalto : contrat en Grande-Bretagne

Gemalto a annoncé ce lundi matin avoir remporté un appel d'offres ouvert lancé par le Bureau des passeports de Sa Majesté (HMPO) pour le compte du ministère de l'Intérieur britannique.



Ayant cours sur une durée de 11 ans et demi, dont 10 années de services de production et d'émission, le contrat concerne la production des passeports britanniques de nouvelle génération et les services associés.



Pour la première fois, la page de données du passeport britannique (également appelée page de données biographiques) sera fabriquée à partir de polycarbonate au lieu de papier, une matière qui rend le document extrêmement sécurisé puisque toute tentative de falsification provoque des détériorations visibles. D'une longévité supérieure à celle du papier, le polycarbonate protège ainsi l'intégrité du document durant toute sa durée d'utilisation.



Le composant numérique du nouveau passeport britannique s'appuiera en outre sur un système d'exploitation hautement sécurisé, conçu en conformité avec les normes OACI et mis au point et sécurisé en interne par Gemalto.



Les passeports seront personnalisés dans le pays pour garantir que toutes les données personnelles et biométriques restent au Royaume-Uni.





