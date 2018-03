Gemalto : dévoile deux innovations pour renforcer la sécurité des documents d'identité

Fort de ses premiers succès, Gemalto explore plus en détail la technologie de la gravure laser couleur pour renforcer la protection antifraude et faciliter la vérification

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), leader mondial de la sécurité numérique, a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouvelles innovations de personnalisation laser conçues pour optimiser la sécurité des documents d'identité officiels.

Ces nouveaux éléments de sécurité sont disponibles immédiatement en option à la gamme de solutions Color Laser Shield* de Gemalto et reçoivent le soutien de grands noms de fabricants d’équipements de personnalisation.

La gravure laser couleur est la méthode la plus sûre pour personnaliser des documents. Ce procédé a gagné la confiance d'agences gouvernementales innovantes et continue de se développer en 2018.

Outre les portraits couleur d'une résolution exceptionnelle obtenus grâce à 4 lasers, les deux nouveaux éléments de sécurité peuvent dorénavant être appliqués aux documents en polycarbonate, comme les cartes nationales d'identité, passeports, cartes de sécurité sociale, permis de conduire, cartes électorales et permis de résidence.

Ces dernières améliorations sont à la fois sophistiquées et simples à adopter pour les agents. Elles sont conçues pour lutter contre la falsification, tout en restant simples à authentifier, permettant ainsi d'en faciliter l'utilisation pour leurs titulaires légitimes.

Gemalto Color Variable Microtext ajoute de la couleur à du microtexte personnalisé, un puissant élément de sécurité de niveau 2 (visible à la loupe). Cette solution couleur et de haute définition permet de graver des caractères contrastés difficiles à falsifier et à copier. Seules les autorités compétentes ont accès à la technologie Color Laser Shield.

ajoute de la couleur à du microtexte personnalisé, un puissant élément de sécurité de niveau 2 (visible à la loupe). Cette solution couleur et de haute définition permet de graver des caractères contrastés difficiles à falsifier et à copier. Seules les autorités compétentes ont accès à la technologie Color Laser Shield. Gemalto Color Window est une fenêtre transparente dans la carte en polycarbonate, révélant un portrait couleur gravé au laser couleur, ce qui rend toute copie impossible et permet un contrôle visuel immédiat.

Toute tentative de modification du document sera immédiatement visible. Cet élément couleur transparent permet aussi l'inspection instantanée de toute la structure même du document.

"Ces deux nouvelles fonctionnalités reflètent notre engagement pour l'amélioration constante de la sécurité de nos produits. Lancée en 2014, la technologie Color Laser Shield de Gemalto, également connue sous le nom de Color in PC, fera encore l'objet de nouvelles innovations dans un avenir très proche", déclare Youzec Kurp, Vice-président ID Document Solutions, de la branche Gouvernement de Gemalto. "Nos investissements et notre expertise éprouvée dans ce secteur hautement technologique nous permettent d'être un chef de file de l'innovation et de fournir des éléments de sécurité uniques sur le marché pour la conception de passeports et de documents d'identité. Ce sont les meilleurs outils contre la fraude et des réponses créatives aux attentes, en pleine évolution, des autorités gouvernementales et des imprimeries nationales."

*également dénommée "Color in Polycarbonate"

À propos de Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique, avec un chiffre d’affaires 2017 de 3 milliards d’euros et des clients dans plus de 180 pays. Nous apportons la confiance dans un monde de plus en plus interconnecté.

Nos technologies et services, des logiciels sécurisés à la biométrie et au chiffrement, permettent aux entreprises et aux gouvernements d’authentifier les identités mais également de protéger les données afin qu’elles restent en sécurité et assurent des services dans les appareils personnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux.

Les solutions de Gemalto sont au cœur de la vie moderne, du paiement à la sécurité de l’entreprise en passant par l’internet des objets. Nous authentifions les personnes, les transactions ainsi que les objets, chiffrons les données et créons de la valeur pour les logiciels – permettant ainsi à nos clients d’offrir des services numériques sécurisés à des milliards de personnes et d’objets.

Présent dans 47 pays, Gemalto emploie 15 000 personnes travaillant depuis 114 bureaux, 40 centres de personnalisation et de données et 35 pôles de Recherche et de Développement logiciel.

Pour plus d’informations, visitez notre site https://www.gemalto.com/france ou suivez @GemaltoFrance sur Twitter.

