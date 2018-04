Gemalto : et NetApp fournissent aux entreprises une sécurité des données renforcée dans le Cloud et des déploiements de stockage de données hybrides et sur site

L'intégration de la plate-forme SafeNet KeySecure de Gemalto à NetApp permet la gestion centralisée des clés pour des milliers de volumes sur des clusters multiples

Gemalto, le leader mondial de la sécurité numérique, annonce aujourd'hui l’intégration de SafeNet KeySecure à la dernière version de NetApp®Volume Encryption (NVE), sa solution de gestion de données. Les clients de NetApp n’ont maintenant plus besoin de chiffrer la totalité du lecteur de disque et peuvent opter pour un chiffrement détaillé au niveau du volume, évitant ainsi le besoin de s’équiper en disques à cryptage automatique (SED), tout en conservant les principaux avantages tels que la gestion centralisée des clés et du contrôle d'accès, une meilleure conformité et une haute disponibilité.

La confidentialité et la sécurité des données font parties des priorités essentielles pour les entreprises, compte tenu des réglementations comme les normes américaines en matière de santé (HIPAA) ou celle relative au paiement par carte (PCI-DSS) ainsi que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union Européenne. SafeNet KeySecure centralise le traitement cryptographique, la politique de sécurité et la gestion des clés, tout en offrant aux clients de NetApp la possibilité de stocker et gérer les clés de chiffrement de manière centralisée et séparée des données chiffrées, afin de garantir la sécurité et de faciliter la conformité.

« Les données sont devenues un des biens les plus précieux pour les entreprises et, comme tout objet de valeur, les criminels sont déterminés à mettre la main dessus. » déclare Todd Moore, Senior Vice President for Encryption Products chez Gemalto. » « Avec une législation approchant à grands pas comme le RGPD, qui impose aux sociétés de révéler les failles, les entreprises sont soumises à une transparence totale. Ces dernières sont dans l’obligation de trouver les moyens de contrôler les individus qui ont accès à leurs données et de s'assurer de mettre en place les outils nécessaires pour les protéger. »

La solution SafeNet KeySecure de Gemalto reprend l'approche Data Fabric suivie par le logiciel NetApp, qui simplifie et intègre la gestion des données dans le Cloud et sur site afin d'accélérer la transformation digitale. Outre l'augmentation du chiffrement de données et la séparation des clés, les entreprises auront la liberté de choisir leur support de stockage et auront des options de déploiement flexibles, des pistes de vérification, une séparation des tâches et le soutien de l'écosystème.

« Le programme Alliance Partner de NetApp nous permet de joindre nos forces avec ce que le secteur a de meilleur à offrir, afin de répondre aux besoins de stockage et d’infrastructure des données des environnements professionnels complexes actuels », déclare Deepak Visweswaraiah, Senior Vice President, Manageability Products and Solutions Group chez NetApp. « Grâce à notre collaboration avec le leader mondial de la sécurité numérique, nous pouvons à présent assurer une tranquillité d'esprit à nos clients sur le fait que leurs données sont en sécurité et conformes. »

À propos de Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique, avec un chiffre d’affaires 2017 de 3 milliards d’euros et des clients dans plus de 180 pays. Nous apportons la confiance dans un monde de plus en plus interconnecté.

Nos technologies et services, des logiciels sécurisés à la biométrie et au chiffrement, permettent aux entreprises et aux gouvernements d’authentifier les identités mais également de protéger les données afin qu’elles restent en sécurité et assurent des services dans les appareils personnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux.

Les solutions de Gemalto sont au cœur de la vie moderne, du paiement à la sécurité de l’entreprise en passant par l’internet des objets. Nous authentifions les personnes, les transactions ainsi que les objets, chiffrons les données et créons de la valeur pour les logiciels – permettant ainsi à nos clients d’offrir des services numériques sécurisés à des milliards de personnes et d’objets.

Présent dans 47 pays, Gemalto emploie 15 000 personnes travaillant depuis 114 bureaux, 40 centres de personnalisation et de données et 35 pôles de Recherche et de Développement logiciel.

Pour plus d’informations, visitez notre site https://www.gemalto.com/france ou suivez @GemaltoFrance sur Twitter.

