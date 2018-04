Gemalto : nouveaux services pour protéger les réseaux 5G

17/04/2018 | 10:18

Gemalto annonce aujourd'hui qu'il renforcera la protection des réseaux 5G de nouvelle génération contre les cyber-attaques avec les extensions Intel SGX (Software Guard Extensions).



' Empêcher la fuite des données confidentielles est essentiel pour garantir que les nouvelles applications 5G, dont l'Internet des Objets et les communications critiques, atteignent les plus hauts standards en termes de fiabilité, de sécurité et de respect de la vie privée ' explique le groupe.



' Les opérateurs de téléphonie mobile ne peuvent pas se permettre de laisser des vulnérabilités de sécurité saper les avantages commerciaux incontestables de la 5G et des réseaux virtualisés ', a déclaré Todd Moore, vice-président du département Produits de chiffrement chez Gemalto.



' Nos travaux avec Intel procureront aux organisations déployant des réseaux virtualisés sur le cloud, tous les outils nécessaires pour contrer les grands dangers posés par les conséquences de l'augmentation des brèches de données ou des perturbations de réseau dans notre monde de plus en plus connecté. '



