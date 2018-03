Gemalto : nouvelles sécurités pour les documents d'identité

21/03/2018 | 08:13

Gemalto a annoncé le lancement de deux nouvelles innovations de personnalisation laser conçues pour optimiser la sécurité des documents d'identité officiels.



' La gravure laser couleur est la méthode la plus sûre pour personnaliser des documents. Ce procédé a gagné la confiance d'agences gouvernementales innovantes et continue de se développer en 2018 ' indique le groupe.



Les deux nouveaux éléments de sécurité peuvent dorénavant être appliqués aux documents en polycarbonate, comme les cartes nationales d'identité, passeports, cartes de sécurité sociale, permis de conduire, cartes électorales et permis de résidence.



Gemalto Color Variable Microtext ajoute de la couleur à du microtexte personnalisé, un puissant élément de sécurité de niveau 2 (visible à la loupe). ' Cette solution couleur et de haute définition permet de graver des caractères contrastés difficiles à falsifier et à copier. Seules les autorités compétentes ont accès à la technologie Color Laser Shield ' explique le groupe.



Gemalto Color Window est une fenêtre transparente dans la carte en polycarbonate, révélant un portrait couleur gravé au laser couleur, ce qui rend toute copie impossible et permet un contrôle visuel immédiat.



