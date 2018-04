Gemalto : remporte un contrat de service pluriannuel pour les nouveaux passeports britanniques

Gemalto, le leader mondial de la sécurité numérique, annonce aujourd'hui avoir remporté un appel d'offres ouvert lancé par le Bureau des passeports de Sa Majesté (HMPO) pour le compte du ministère de l'Intérieur britannique. Il concerne la production des passeports britanniques de nouvelle génération et les services associés.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180422005100/fr/

Current British passport. Credit: istockphoto.

Gemalto, une société internationale de sécurité numérique avec une solide présence au Royaume-Uni, a remporté ce contrat suite à un processus rigoureux et exigeant, qui a évalué chaque soumissionnaire sur des critères stricts, notamment les capacités de sécurité, les processus, les qualités techniques et le rapport qualité-prix pour le contribuable. Le contrat porte sur une durée de onze ans et demi, dont dix ans de services de production et d'émission.

Les sujets britanniques disposeront bientôt d'un des passeports les plus techniquement évolués au monde grâce à un ensemble d'éléments de sécurité de pointe. Pour la première fois, la page de données du passeport britannique (également appelée page de données biographiques) sera fabriquée à partir de polycarbonate au lieu de papier. Cette matière rend le document extrêmement sécurisé. Toute tentative de falsification provoque des détériorations visibles. D'une longévité supérieure à celle du papier, cette matière protège l'intégrité du document durant toute sa durée d'utilisation. Le composant numérique du nouveau passeport britannique s'appuiera sur un système d’exploitation hautement sécurisé conçu en conformité avec les normes OACI*, et mis au point et sécurisé en interne par Gemalto.

Mark Thomson, directeur général du HM Passport Office, déclare: "Je suis ravi que nous ayons attribué le contrat de conception et de production du nouveau passeport bleu. Je me réjouis à l'idée de travailler avec Gemalto pour continuer à fournir aux citoyens britanniques un service de haut vol, et pour que notre passeport reste parmi les documents d'identité les plus sécurisés au monde."

Howard Berg, directeur général de Gemalto UK Ltd, ajoute: "Nous sommes ravis d'avoir été sélectionnés par le Bureau des passeports de Sa Majesté pour fournir les passeports britanniques de nouvelle génération. En tant que pionniers de la conception des documents officiels, nous sommes convaincus que les nouveaux passeports seront plus sécurisés que jamais auparavant, comme est en droit de l'attendre le voyageur britannique."

Les passeports seront personnalisés dans le pays pour garantir que toutes les données personnelles et biométriques restent au Royaume-Uni. Ce contrat renforcera la présence de Gemalto localement, où la société évolue depuis 25 ans. Cela créera également de nouveaux postes en complément des plus de 500 personnes que Gemalto emploie déjà au Royaume-Uni, et induira des répercussions économiques dans les bassins d’emploi locaux où Gemalto opère. Conformément aux exigences de l'appel d'offres du HMPO, Gemalto a élaboré un plan strict de continuité des opérations, incluant un plan multi-fournisseurs des éléments clés, ainsi qu’une capacité de fabrication répartie dans diverses usines.

Gemalto fabriquera le premier passeport certifié CarbonNeutral®. L'empreinte carbone du nouveau passeport britannique sera mesurée de manière indépendante, validée et visant une empreinte nette nulle, conformément au protocole CarbonNeutral, la norme mondiale en termes de neutralité carbone.

Frederic Trojani, vice-président exécutif de l'unité des activités gouvernementales de Gemalto, conclut: "Au cours de ces dix dernières années, Gemalto a contribué à mettre au point certains des passeports les plus sécurisés au monde, via des projets phares comme en Norvège, en Suède, aux États-Unis, en Finlande et à Singapour. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec le Bureau des passeports de Sa Majesté pour fournir un des passeports les plus techniquement aboutis à ce jour."

Gemalto jouit d'une solide expérience d'élaboration de documents officiels sécurisés. Ses produits et solutions sont déployés dans plus de 200 programmes gouvernementaux en activité, dont plus de 40 programmes de passeports électroniques. La société est à l'avant-garde des techniques de documents sécurisés, qui incluent les pages de données en polycarbonate et un portefeuille élargi d'éléments visuels et tactiles destinés à protéger les identités des citoyens. Ces solutions ont obtenu les meilleurs résultats aux différents tests organisés par l’industrie. L'année dernière, Gemalto a acheté la société Cogent, un leader de l'identité et de la sécurité biométrique, étoffant ainsi son expertise et son spectre sur les solutions biométriques, avec une attention particulière portée sur l'identification civile, le contrôle aux frontières et le respect des lois.

*OACI (Organisation de l'aviation civile internationale)

À propos de Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique, avec un chiffre d’affaires 2017 de 3 milliards d’euros et des clients dans plus de 180 pays. Nous apportons la confiance dans un monde de plus en plus interconnecté.

Nos technologies et services, des logiciels sécurisés à la biométrie et au chiffrement, permettent aux entreprises et aux gouvernements d’authentifier les identités mais également de protéger les données afin qu’elles restent en sécurité et assurent des services dans les appareils personnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux.

Les solutions de Gemalto sont au cœur de la vie moderne, du paiement à la sécurité de l’entreprise en passant par l’internet des objets. Nous authentifions les personnes, les transactions ainsi que les objets, chiffrons les données et créons de la valeur pour les logiciels – permettant ainsi à nos clients d’offrir des services numériques sécurisés à des milliards de personnes et d’objets.

Présent dans 47 pays, Gemalto emploie 15 000 personnes travaillant depuis 114 bureaux, 40 centres de personnalisation et de données et 35 pôles de Recherche et de Développement logiciel.

Pour plus d’informations, visitez notre site https://www.gemalto.com/france ou suivez @GemaltoFrance sur Twitter.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180422005100/fr/