Gemalto : sécurise les cartes Octopus sur Samsung Pay

26/04/2018 | 16:16

Gemalto annonce la mise en place de son service Trusted Service Hub (TSH) qui permet la numérisation sécurisée des cartes à puce sans contact Octopus sur Samsung Pay.



' Ce nouveau service de paiement mobile permet aux consommateurs de payer et de voyager en toute sécurité. C'est par une simple présentation de certains téléphones mobiles Samsung devant un terminal compatible, qu'ils pourront effectuer des paiements ' explique le groupe.



Les usagers à Hong Kong peuvent désormais numériser leurs cartes de transport Octopus. Elle permettra de payer, à partir de certains téléphones mobiles Samsung, les transports en commun, des achats en magasin ou sur Internet.



La carte Octopus est une carte à puce rechargeable sans contact utilisée couramment pour les transports en commun et les achats dans plus de 80 000 points de vente à Hong Kong, y compris les magasins, les achats en ligne, les centres de loisirs, les distributeurs automatiques et les kiosques en libre-service.



On compte actuellement plus de 34,5 millions de cartes Octopus et comptes O! ePay sur le marché, représentant plus de 14,5 millions de transactions, soit plus de 200 HK$ millions par jour.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.