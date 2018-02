General Cable : Les actionnaires de General Cable Corporation approuvent l'acquisition par Prysmian Group

General Cable Corporation (NYSE: BGC) a annoncé aujourd'hui les résultats du vote qui s'est tenu lors de l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la Société de ce matin. Les actionnaires de General Cable ont approuvé l'acquisition précédemment annoncée de la Société par Prysmian Group (BIT: PRY) pour 30,00 dollars par action en espèces.

Un total de 38 140 754 actions, représentant approximativement 75,34% du nombre total d'action ordinaires en circulation, et environ 99% du total des votes exprimés ont été en faveur de la fusion. Soumise aux approbations réglementaires et autres conditions de clôture usuelles, la transaction devrait être finalisée d'ici le troisième trimestre 2018.

À propos de General Cable

Basé à Highland Heights, dans l'État du Kentucky, General Cable (NYSE: BGC) est un leader mondial du développement, de la conception, de la fabrication, de la commercialisation et de la distribution de fils et câbles en aluminium, cuivre et fibre optique pour les marchés de l'énergie, des communications, de l'automobile, de l'industrie, de la construction et des segments spécialisés. General Cable, un des plus grands fabricants de fils et de câbles au monde, exploitant des sites de fabrication sur ses principaux marchés géographiques, dispose d'une représentation et d'une distribution commerciale à l'échelle mondiale.

Avertissement relatif aux énoncés prospectifs

Le présent document contient certains énoncés prospectifs également au sens de l’article 27A de la loi Securities Act de 1933, et de l’article 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, dans leurs versions modifiées. Dans certains cas, vous pouvez identifier ces énoncés prospectifs par l’utilisation de termes à caractère prospectif comme "estimer, s’attendre à, anticiper, projeter, planifier, avoir l’intention de, penser que, prévoir, pressentir, probable, pourrait, devrait, objectif, cible, prédire, continuer", l’utilisation de la forme future, plurielle ou négative de ces mots ou d'une terminologie similaire. Les énoncés prospectifs figurant dans ce document incluent, sans toutefois s’y limiter, les déclarations concernant le calendrier prévu pour la conclusion de la transaction, l’exploitation par Prysmian des activités de General Cable suite à la finalisation de la fusion envisagée, les retombées attendues de la transaction, ainsi que l’exploitation, l'orientation et la réussite futures des activités de Prysmian et de General Cable. Ces énoncés prospectifs sont soumis à de nombreux risques et incertitudes susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels par rapport à ceux anticipés dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes incluent, sans toutefois s’y limiter, les incertitudes relatives au calendrier de la fusion envisagée, la possibilité que les conditions de clôture de la fusion envisagée ne soient pas satisfaites ou levées, les effets de perturbation provoqués par l’annonce de la fusion envisagée, le risque de litige avec les actionnaires en relation avec la transaction envisagée, ainsi que d’autres risques et incertitudes décrits dans la partie intitulée "Risk factors and uncertainties" du plus récent rapport annuel de Prysmian (disponible sur www.prysmian.com) et dans le rapport annuel de General Cable sur formulaire 10-K, ses rapports trimestriels sur formulaire 10-Q et ses rapports actuels sur formulaire 8-K disponibles sur www.sec.gov. Sous réserve de la législation en vigueur, ni Prysmian ni General Cable n’est tenu de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs. Le présent document ne constitue pas une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat d'actions Prysmian ou General Cable.

