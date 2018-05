General Cable : publie ses résultats du premier trimestre 2018

General Cable Corporation (NYSE : BGC) a publié aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre clos au 30 mars 2018. Pour ce trimestre, la perte déclarée par action s'élève à 0,08 dollar et le bénéfice d'exploitation déclaré à 34 millions de dollars. Pour le trimestre, le bénéfice ajusté par action et le bénéfice d'exploitation ajusté sont de 0,20 dollar et de 38 millions de dollars, respectivement. Reportez-vous en page deux du présent communiqué de presse pour le rapprochement entre les résultats déclarés et ajustés et les déclarations afférentes.

Michael T. McDonnell, président et CEO, déclare : « Notre premier trimestre illustre l'amélioration continue de notre performance en Amérique latine, un renforcement de notre activité de projets sous-marins et terrestres clef en main en Europe, et une stabilité de la demande dans nos activités en Amérique du Nord, tout particulièrement dans les services publics d'électricité, la construction et l'automobile. Bien que les tarifs des matières premières et la dynamique commerciale liée à notre évaluation des alternatives stratégiques et de l'opération en cours avec Prysmian S.p.A. ont eu un impact sur les résultats, notre perspective 2018 est positive, étant donné que les tendances de demande saisonnières, l'activité des projets clef en main et les économies de restructuration devraient stimuler une amélioration séquentielle et à douze mois, au cours du deuxième trimestre. » Et M. McDonnell de poursuivre : « En ce qui concerne la fusion en cours avec Prysmian, nous sommes également satisfaits de voir que la procédure d'approbation réglementaire progresse, et nous continuons de prévoir la finalisation de la fusion d'ici le troisième trimestre 2018, sous réserve d'obtenir les approbations réglementaires restantes et de remplir les autres conditions usuelles. »

Résumé

Le bénéfice d'exploitation déclaré de 34 millions de dollars a augmenté de 10 millions de dollars sur douze mois, grâce avant tout à l'abaissement des coûts de restructuration, couplé au renforcement de l'activité des projets sous-marins et terrestres clef en main en 2018

Le bénéfice d'exploitation ajusté de 38 millions de dollars a diminué de 7 millions de dollars sur douze mois étant donné que l'amélioration pérenne de la performance en Amérique latine et le renforcement de l'activité des projets sous-marins et terrestres clef en main ont été plus que contrebalancés par le ralentissement des bénéfices liés à l'activité métallurgique et un à contexte nord-américain défavorable pour notre gamme de produits L'impact de la hausse des prix des métaux s'est traduit par un bénéfice de 2 millions et 7 millions de dollars pour les premiers trimestres 2018 et 2017, respectivement

Le flux de trésorerie d'exploitation a représenté 86 millions de dollars au premier trimestre 2018, stimulé par les investissements dans le fonds de roulement et la hausse des prix des métaux

Maintien d'une liquidité robuste, avec 255 millions de dollars de disponibilité sur la facilité de crédit renouvelable adossée à des actifs de 700 millions de dollars de la Société, et 54 millions de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie

Demande sectorielle au premier trimestre

Amérique du Nord – Volume unitaire mesuré en livres de métal vendues en hausse de 4% par rapport à l'année précédente, stimulé par une demande accrue dans la construction, l'automobile et les tiges d'aluminium.

Europe – Volume unitaire mesuré en livres de métal vendues en hausse de 7% par rapport à l'année précédente, stimulé par un renforcement de la demande pour les produits des services publics d'électricité, y compris l'activité des projets sous-marins et terrestres clef en main.

Amérique latine – Volume unitaire mesuré en livres de métal vendues en baisse de 10% par rapport à l'année précédente, en raison de dépenses disparates dans les infrastructures électriques et les projets de construction dans l'ensemble de la région, et de l'impact des initiatives de mise sur le marché de la Société focalisées sur l'optimisation des marges. Au Brésil, les câbles de transmission aérienne mesurés en livres de métal vendues ont diminué de 8% sur douze mois.

Dette nette

À la fin du premier trimestre 2018 et à la fin du quatrième trimestre 2017, la dette totale était de 1 169 millions et 1 086 millions de dollars, respectivement, et la trésorerie et équivalents de trésorerie de 54 millions et 85 millions de dollars, respectivement. La hausse de la dette nette a été stimulée par les investissements saisonniers dans le fonds de roulement et par la hausse des prix des métaux.

Mesures financières non PCGR

Le bénéfice d'exploitation ajusté (correspondant au bénéfice d'exploitation avant les dépenses extraordinaires, non récurrentes ou exceptionnelles et certains autres éléments), le bénéfice ajusté par action (correspondant aux gains dilués par action avant les dépenses extraordinaires, non récurrentes ou exceptionnelles et certains autres éléments) et la dette nette (correspondant à la dette à long terme plus la portion à court terme de la dette à long terme, moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie) sont des « mesures financières non PCGR » selon les termes des règles de la Commission américaine des opérations de Bourse (la « SEC »). Le chiffre d’affaires ajusté sur le prix des métaux et la rentabilité des ventes ajustée sur le prix des métaux sur une base sectorielle, tous deux des mesures financières non PCGR, figurent également dans ce document. Voir la rubrique « Informations sectorielles ».

Ces mesures financières non PCGR définies par la Société excluent des résultats déclarés les éléments que la direction estime non représentatifs de notre performance continue et sont fournies dans le présent communiqué car la direction estime qu’elles sont utiles pour analyser la performance d'exploitation de l’entreprise et sont conformes à la manière dont la direction examine ses résultats opérationnels et les tendances commerciales sous-jacentes. Il se peut que l'utilisation de ces mesures non PCGR ne concorde pas avec des mesures similaires présentées par d'autres sociétés, aussi ne doivent-elles être utilisées que conjointement aux résultats de la Société déclarés selon les PCGR. Les résultats opérationnels ajustés historiques par segment sont décrits dans la Présentation aux investisseurs pour le premier trimestre 2018, disponible sur le site internet de la société.

Un rapprochement entre le bénéfice (la perte) d'exploitation PCGR et le bénéfice (la perte) dilué(e) par action, d'une part, et le résultat d'exploitation et le bénéfice par action ajustés, d’autre part, est présenté ci-dessous :

Premier trimestre 2018 par rapport au premier trimestre 2017 Premier trimestre 2018 2017 Résultat Résultat En millions, sauf montants par action d'exploitation BPA d'exploitation* BPA Montants déclarés 34,3 $ (0,08 ) $ 24,2 $ 0,24 $ Ajustements pour rapprocher le résultat d'exploitation/BPA Charge d'intérêt de la dette hors caisse convertible(1) - 0,01 - 0,01 Bénéfice/perte évalué(e) à la valeur du marché sur les instruments dérivés(2) - 0,24 - (0,10 ) Frais de restructuration et de désinvestissement(3) 2,8 0,03 14,1 0,09 Frais juridiques et d’enquête(4) 0,5 0,01 0,3 - (Bénéfice) perte sur la vente d’actifs(5) - - 3,5 0,02 (Bénéfice) perte attribuable à la zone Asie-Pacifique et Afrique(6) 0,6 (0,01 ) 2,8 0,01 Total des ajustements 3,9 0,28 20,7 0,03 Montants ajustés 38,2 $ 0,20 $ 44,9 $ 0,27 $

REMARQUE : Les tableaux ci-dessus reflètent les ajustements du BPA sur la base d'un taux d’imposition effectif d'un exercice complet de la Société de 40 % pour 2018 et 2017. * Les résultats historiques ont été recalculés pour refléter l'adoption par la Société d'ASU 2017-07, « Compensation – Retirement Benefits (Topic 715) » (1) L’ajustement de la Société pour la charge d'intérêt de la dette hors caisse convertible reflète l’accroissement de la composante capitaux propres des titres convertibles à échéance 2029, qui est indiquée dans le compte de résultat en tant que charge d'intérêts. (2) Les (bénéfices) et pertes évalué(e)s à la valeur du marché sur les instruments dérivés représentent les modifications au cours de la période actuelle de la juste valeur des instruments sur matières premières qualifiés de couvertures économiques. La Société apporte des ajustements pour les changements de la juste valeur de ces instruments sur matières premières car les bénéfices associés aux contrats sous-jacents n’ont pas été enregistrés au cours de la même période. (3) Les frais de restructuration et de désinvestissement représentent les coûts associés aux programmes de restructuration et de désinvestissement annoncés par la Société, ainsi que les coûts associés à l'évaluation des alternatives stratégiques ayant découlé de l'accord définitif de fusion précédemment annoncé avec Prysmian. Les exemples incluent, sans toutefois s’y limiter, le coût des licenciements, les dépréciations d’actifs, l’amortissement accéléré, les dépréciations du fonds de roulement, le déménagement d’équipements, les résiliations de contrats, les frais de consultation et les frais juridiques. La Société ajuste ces frais car la direction estime que ces coûts ne continueront pas une fois les programmes de restructuration et de désinvestissement terminés et la fusion finalisée. (4) Les frais juridiques et d’enquête représentent les coûts encourus pour les conseils juridiques externes et les firmes juricomptables en relation avec le retraitement de nos états financiers et l’enquête dans le cadre du Foreign Corrupt Practices Act. La Société ajuste ces frais car la direction estime que ces coûts ne continueront pas après conclusion de ces enquêtes, qui sont considérées comme extérieures au cours normal des affaires. (5) Les gains et pertes résultant de la vente de biens sont le résultat de la cession de certaines activités de General Cable. La Société ajuste ces gains et pertes car la direction estime que les gains et pertes sont de nature exceptionnelle et ne surviendront plus dans le cadre des activités courantes. (6) L’ajustement exclut l’impact des opérations dans le segment Afrique et Asie-Pacifique, qui ne sont pas considérées comme des « opérations centrales » dans la feuille de route stratégique de la Société. La Société a cédé ou clôturé ces opérations, qui ne devraient pas se poursuivre dans le cadre des activités en cours. À des fins comptables, les activités en cours dans la zone Afrique et Asie-Pacifique ne répondent pas aux exigences pour être présentées comme des activités abandonnées.

À propos de General Cable

Basé à Highland Heights, dans l'État du Kentucky, General Cable (NYSE: BGC) est un leader mondial du développement, de la conception, de la fabrication, de la commercialisation et de la distribution de fils et câbles en aluminium, cuivre et fibre optique pour les marchés de l'énergie, des communications, de l'automobile, de l'industrie, de la construction et des segments spécialisés. General Cable, un des plus grands fabricants de fils et de câbles au monde et exploitant des sites de fabrication sur ses principaux marchés géographiques, dispose d'une représentation et d'une distribution commerciale à l'échelle mondiale. Pour de plus amples renseignements, retrouvez General Cable sur www.generalcable.com.

Avertissement relatif aux énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, les résultats et les résultats financiers à venir, les plans et objectifs, les dépenses en capital, la compréhension de la concurrence, les sources de flux de trésorerie, la responsabilité juridique potentielle, les attentes ou les opinions, sont des déclarations prospectives, et à ce titre, nous souhaitons profiter de la « sphère de sécurité » qui est accordée à ces déclarations en vertu de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives sont celles qui annoncent ou décrivent des événements ou des tendances à venir et qui ne se rapportent pas uniquement à des questions historiques. Vous pouvez généralement identifier les déclarations prospectives lorsqu'elles contiennent les mots « croire », « prévoir », « pouvoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « estimer », « projeter », « planifier », « assumer », « chercher à » ou d'autres expressions similaires, ou l'inverse de ces expressions, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces mots d'identification.

Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux décrits dans les déclarations prospectives en raison de facteurs, risques et incertitudes sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Ces facteurs, risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : (1) les conditions économiques générales, notamment dans les secteurs de la construction, de l'énergie et des technologies de l'information ; (2) la volatilité du prix des matières premières, notamment le cuivre et l'aluminium ; (3) l'étude annoncée de solutions de rechange stratégiques, y compris une vente potentielle de la Société, et la décision de s'engager ou de ne pas s'engager vers une solution de rechange stratégique ; tous ces éléments pourraient entraîner des perturbations dans l'entreprise ; (4) notre capacité à maintenir ou à négocier et à réaliser de nouvelles affaires ou relations ou transactions stratégiques ; 5) les charges de dépréciation en ce qui concerne nos actifs à long terme ; (6) notre capacité à exécuter la stratégie de sortie de toutes nos opérations en Asie-Pacifique et en Afrique ; (7) notre capacité à réaliser toutes nos économies escomptées des coûts associées à notre plan de restructuration mondial annoncé précédemment ; (8) notre capacité à investir dans le développement de produits, pour améliorer la conception et la performance de nos produits ; (9) les risques économiques, politiques et autres liés au maintien des installations et à la vente des produits dans les pays étrangers ; (10) la concurrence des prix nationaux et locaux ; (11) notre capacité à intégrer et identifier avec succès les acquisitions ; (12) l'impact de la technologie ; (13) notre capacité à maintenir des relations avec nos distributeurs et détaillants ; (14) les changements dans les taux d'imposition et l'exposition aux nouvelles lois fiscales ; (15) notre capacité à nous adapter aux normes actuelles et changeantes de l'industrie ; (16) notre capacité à exécuter de grands contrats clients ; (17) notre capacité à maintenir des relations avec des fournisseurs clés ; (18) l'impact des fluctuations des taux de change ; (19) la conformité avec les lois et règlements étrangers et américains, y compris la Foreign Corrupt Practices Act ; (20) notre capacité à négocier des extensions de conventions collectives ; (21) notre capacité à poursuivre nos comptes non budgétaires en confirmant des ententes ; (22) notre exposition au risque de contrepartie dans nos opérations de couverture ; (23) notre capacité à atteindre l'objectif des retours sur investissement dans nos régimes à prestations déterminées ; (24) éventuel passif environnemental et litige lié à l'amiante ; (25) notre capacité à attirer et conserver des employés clés ; (26) notre capacité à effectuer des paiements relatifs à notre endettement ; (27) notre capacité à respecter les clauses restrictives de nos conventions de financement actuelles ou futures ; (28) l'abaissement d'une ou de plusieurs des notations de notre dette ; (29) notre capacité à maintenir une liquidité adéquate ; (30) notre capacité à maintenir des contrôles et procédures de communication de l'information efficaces et un contrôle interne en ce qui concerne l'information financière ; (31) le prix de négociation de nos actions ordinaires ; et (32) d'autres facteurs importants.

Voir l'article 1A du rapport annuel 2017 de la Société sur formulaire 10-K déposé auprès de la SEC le 28 février 2018, ainsi que les dossiers déposés ultérieurement à la SEC, pour une description plus détaillée de certains de ces risques.

Les déclarations prospectives reflètent les points de vue et les hypothèses de la direction à la date du présent communiqué de presse en ce qui concerne les événements à venir. La Société n'assume aucune obligation, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent, de mettre à jour les déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements à venir ou d'autres facteurs. L'inclusion de toute déclaration dans ce communiqué de presse ne constitue en aucun cas une reconnaissance par la Société ou toute autre personne que les événements ou les circonstances décrits dans cette déclaration sont importants.

TABLEAUX À CONSULTER

GENERAL CABLE CORPORATION ET SES FILIALES Comptes d'exploitation consolidés (en millions, sauf pour les données par action) (non vérifiés) Trimestre clos au 30 mars 31 mars 2018 2017 Ventes nettes 1 020,5 $ 918,2 $ Coût des ventes 914,8 799,2 Bénéfice brut 105,7 119,0 Frais de vente, généraux et administratifs 71,4 94,8 Bénéfice d'exploitation 34,3 24,2 Autres revenus (dépenses) (15,6 ) 14,6 Intérêts créditeurs (débiteurs) : Intérêts débiteurs (19,2 ) (20,7 ) Intérêts créditeurs 0,9 0,6 (18,3 ) (20,1 ) Bénéfice (perte) avant impôt sur les bénéfices 0,4 18,7 (Charge) crédit d'impôt (4,6 ) (6,3 ) Bénéfice (perte) net(te), y compris participations minoritaires (4,2 ) 12,4 Moins bénéfice (perte) net(te) attribuable aux participations minoritaires 0,1 - Bénéfice (perte) net(te) attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires de la Société (4,3 ) $ 12,4 $ Bénéfice (perte) par action - Bénéfice (perte) net(te) par action attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires de la Société Bénéfice (perte) par action ordinaire – de base (0,08 ) $ 0,25 $ Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires - de base 50,9 49,8 Bénéfice (perte) par action ordinaire – après dilution (0,08 ) $ 0,24 $ Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires - après dilution 50,9 51,6

GENERAL CABLE CORPORATION ET SES FILIALES Comptes d'exploitation consolidés Informations sectorielles (en millions) (non vérifiés) Trimestre clos au 30 mars 31 mars 2018 2017 Chiffre d'affaires (déclaré) Amérique du Nord 586,1 $ 543,0 $ Europe 264,6 181,0 Amérique latine 168,2 157,9 Afrique / Asie-Pacifique 1,6 36,3 Total 1 020,5 $ 918,2 $ CA (ajusté sur le prix des métaux)(1) Amérique du Nord 586,1 $ 587,0 $ Europe 264,6 193,0 Amérique latine 168,2 176,0 Afrique / Asie-Pacifique 1,6 39,2 Total 1 020,5 $ 995,2 $ Livres de métal vendues Amérique du Nord 147,9 141,7 Europe 39,2 36,8 Amérique latine 50,4 56,3 Afrique / Asie-Pacifique - 9,0 Total 237,5 243,8 Bénéfice (perte) d'exploitation Amérique du Nord 20,7 $ 25,4 $ Europe 7,6 (3,1 ) Amérique latine 6,6 4,7 Afrique / Asie-Pacifique (0,6 ) (2,8 ) Total 34,3 $ 24,2 $ Bénéfice (perte) d’exploitation ajusté(e)(2) Amérique du Nord 24,0 $ 41,4 $ Europe 7,6 (1,4 ) Amérique latine 6,6 4,9 Total 38,2 $ 44,9 $ Rentabilité des ventes ajustée sur le prix des métaux(3) Amérique du Nord 4,1 % 7,1 % Europe 2,9 % -0,7 % Amérique latine 3,9 % 2,8 % Total 3,7 % 4,7 % Dépenses en capital Amérique du Nord 5,4 $ 21,1 $ Europe 3,8 11,9 Amérique latine 3,8 2,0 Afrique / Asie-Pacifique - 0,2 Total 13,0 $ 35,2 $ Dépréciation et amortissement Amérique du Nord 7,7 $ 9,2 $ Europe 6,1 5,5 Amérique latine 3,3 4,2 Afrique / Asie-Pacifique - 0,6 Total $ 17,1 $ 19,5 $ CA par principales lignes de produits Services publics d'électricité 354,1 $ 323,2 $ Infrastructures électriques 266,2 237,5 Construction 225,8 198,9 Communications 127,9 116,8 Produits de laminage 46,5 41,8 Total 1 020,5 $ 918,2 $

(1) Le chiffre d’affaires ajusté sur le prix des métaux, une mesure financière non PCGR, est indiqué afin d'éliminer une estimation de la volatilité du prix des métaux de la comparaison du chiffre d'affaires d'une période par rapport à une autre. (2) Le bénéfice (la perte) d'exploitation ajusté(e) est une mesure financière non PCGR. La Société présente le bénéfice (la perte) d'exploitation ajusté(e) par secteur car la direction pense que cette mesure est utile pour analyser la performance opérationnelle résultats d'exploitation de l'entreprise et qu'elle est conforme à la manière dont la direction examine les tendances économiques sous-jacentes. Un rapprochement entre le bénéfice (la perte) d'exploitation déclaré(e) par segment et le bénéfice (la perte) d'exploitation ajusté(e) par segment est fourni dans l’annexe de la Présentation aux investisseurs pour le premier trimestre 2018, sur le site internet de la Société. (3) La rentabilité des ventes ajustée sur le prix des métaux est calculée sur le bénéfice (la perte) d'exploitation ajusté(e).

GENERAL CABLE CORPORATION ET SES FILIALES Bilans consolidés (en millions, sauf pour les données par action) 30 mars 31 décembre Actif 2018 2017 Actif à court terme : (non vérifiés) Trésorerie et équivalents de trésorerie 53,5 $ 84,7 $ Comptes clients, moins provisions de 19,3 millions de dollars au 30 mars 2018 et de 19,2 millions de dollars au 31 décembre 2017 811,9 714,2 Stocks 728,7 736,1 Dépenses prépayées et autres 61,5 60,0 Total de l'actif à court terme 1 655,6 1 595,0 Immobilisations corporelles, montant net 526,1 530,3 Charge d'impôt différée 7,2 7,9 Écarts d'acquisition 11,0 11,0 Actifs incorporels, nets 22,1 23,3 Sociétés affiliées non consolidées 0,2 0,2 Autres actifs à long terme 58,1 67,6 Total de l'actif 2 280,3 $ 2 235,3 $ Passif et capitaux propres Passif à court terme : Comptes créditeurs 444,9 $ 437,5 $ Charges à payer 254,5 308,8 Portion à court terme de la dette à long terme 33,9 46,9 Total du passif à court terme 733,3 793,2 Dette à long terme 1 135,5 1 038,8 Charge d'impôt différée 114,4 108,6 Autres éléments de passif 163,8 162,9 Total du passif 2 147,0 2 103,5 Engagements et éventualités Total des capitaux propres : Actions ordinaires, valeur nominale de 0,01 dollar, actions émises et en circulation : 30 mars 2018 - 50 728 522 (déduction faite de 7 910 174 actions détenues en propre) 31 décembre 2017 - 50 583 870 (déduction faite de 8 054 826 actions détenues en propre) 0,6 0,6 Autre capital d’apport 704,7 706,6 Actions de trésorerie (149,9 ) (151,9 ) Déficit non réparti (197,7 ) (195,3 ) Cumul des autres éléments de la perte étendue (227,1 ) (230,8 ) Total des capitaux propres de la Société 130,6 129,2 Participations minoritaires 2,7 2,6 Total des capitaux propres 133,3 131,8 Total du passif et des capitaux propres 2 280,3 $ 2 235,3 $

GENERAL CABLE CORPORATION ET SES FILIALES Bilans de flux de trésorerie consolidés (en millions) (non vérifiés) Trimestre clos au 30 mars 31 mars 2018 2017 Flux de trésorerie des activités d'exploitation : Bénéfice (perte) net(te), y compris participations minoritaires (4,2 ) $ 12,4 $ Ajustements pour rapprocher le bénéfice (la perte) net(te) et les flux de trésorerie nets des activités d'exploitation : Dépréciation et amortissement 17,1 19,5 (Bénéfice) perte sur les taux de change 2,1 (2,0 ) Frais d'intérêt non monétaires 1,0 1,0 Charge d’impôt différée 3,4 (2,3 ) (Bénéfice) perte sur la cession de filiales - 3,5 (Bénéfice) perte sur la cession de propriété - 2,9 Variations d'actif et de passif d'exploitation, moins l'effet des cessions: (Augmentation) diminution des comptes client (24,6 ) (1,9 ) (Augmentation) diminution des inventaires (36,5 ) (42,8 ) (Augmentation) diminution d'autres actifs (6,9 ) (2,5 ) Augmentation (diminution) des comptes créditeurs, des charges à payer et autres (36,9 ) (76,3 ) Flux de trésorerie nets des activités d'exploitation (85,5 ) (88,5 ) Flux de trésorerie des activités d'investissement : Dépenses en capital (13,0 ) (35,2 ) Produit de la vente de propriétés - 0,3 Cession de filiales, moins liquidités cédées - 5,3 Flux de trésorerie nets des activités d'investissement (13,0 ) (29,6 ) Flux de trésorerie des activités de financement : Dividendes payés aux actionnaires (9,2 ) (9,4 ) Produit d'émission de la dette 538,8 731,7 Remboursements de la dette (459,5 ) (622,4 ) Flux de trésorerie nets des activités de financement 70,1 99,9 Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et l'encaisse affectée (1,9 ) 0,8 Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de l'encaisse affectée (30,3 ) (17,4 ) Trésorerie, équivalents de trésorerie et encaisse affectée - début de la période 96,2 103,6 Trésorerie, équivalents de trésorerie et encaisse affectée - fin de la période 65,9 $ 86,2 $

