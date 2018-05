GE : Alstom va sortir de trois coentreprises énergétiques

10/05/2018 | 11:17

Alstom annonce ce matin qu'il a signé, hier, avec General Electric (GE) l'accord permettant la sortie du groupe français coentreprises 'énergétiques' qu'il détient de concert avec le conglomérat américain.



Désormais recentré sur les équipements ferroviaires après la cession, en 2015, de la quasi-totalité de son métier Energie (turbines) à GE, Alstom détenait toujours des participations minoritaires au capital de trois coentreprises 'énergétiques' l'associant à GE, JV Renewables, JV Grid et JV Nucléaire.



Alstom a l'intention d'exercer les options de vente de ses parts de JV Renewables et JV Grid en 2018, indique-t-il. 'En cas d'exercice de ces options pendant la période d'exercice (entre le 4 et le 10 septembre 2018), GE sera réputé avoir exercé son option d'achat de la participation d'Alstom dans la JV Nucléaire', explique le groupe français.



Au final, la réalisation de ces cessions interviendrait le 2 octobre prochain selon un montant de près de 2,6 milliards d'euros.



