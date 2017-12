GE : se renforce au capital du suédois Arcam

27/12/2017 | 13:13

GE annonce qu'il va renforcer sa participation dans le fabricant d'adhésifs suédois Arcam à environ 95% du capital, en rachetant à Elliott Management et à Polygon Investment Group leurs titres à un prix unitaire de 345 couronnes.



Le conglomérat détenait précédemment autour de 77% du capital d'Arcam, du fait d'une offre publique d'achat lancée vers la fin de l'année 2016. Il prévoit de porter sa participation à 100% et de demander le retrait de la cote.



Arcam est l'inventeur de la machine de fusion de faisceaux d'électrons pour la fabrication d'additifs à base de métaux et de poudres de métaux avancés pour des clients des secteurs de l'aéronautique et de l'orthopédie.



