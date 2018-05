GE se sépare des locomotives et des systèmes de signalisation

New York (awp/afp) - General Electric (GE) a annoncé lundi fusionner ses activités de transport avec l'équipementier ferroviaire américain Wabtec, une transaction s'inscrivant dans sa volonté de céder pour plus de 20 milliards de dollars d'actifs d'ici 2020.

GE Transportation, qui fabrique des locomotives et des systèmes de signalisation notamment, va former une nouvelle entreprise avec Wabtec, fabricant de locomotives, selon un communiqué commun. GE détiendra 50,1% du capital et les actionnaires de Wabtec, fondé en 1869, 49,1%.

Cette opération, sans conséquence fiscale pour les actionnaires selon GE, est valorisée à 11,1 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires de la nouvelle société sera, lui, d'environ 8 milliards de dollars par an.

Elle intervient quelques semaines avant la présentation d'un plan stratégique sur trois ans promis par le PDG John Flannery.

La transaction annoncée lundi fait partie de la première étape de cette stratégie de relance du conglomérat industriel, affecté depuis plus de deux ans par le ralentissement des marchés de l'énergie traditionnelle, notamment du gaz et du charbon. L'action s'est effondrée en Bourse, faisant du conglomérat industriel l'une des actions les moins performantes de l'indice DJIA. Elle a perdu quelque 17% depuis le début de l'année.

En novembre, M. Flannery a annoncé une vaste restructuration prévoyant 20 milliards de dollars de cessions d'actifs, dont entre 5 et 10 milliards cette année.

GE s'est déjà séparé en février de ses activités d'éclairage en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Turquie et a vendu une filiale spécialisée dans les équipements et services de santé pour 1,05 milliard de dollars.

Le groupe de Boston (nord-est) a également mis en vente l'unité produisant les turbines à gaz alimentant les sites industriels. Celle-ci comprend les marques Jenbacher et Waukesha englobant les turbines de petite et moyenne puissance allant de 100 kilowatts à 10 megawatts.

