GE : va fusionner GE Transportation avec Wabtec

21/05/2018 | 13:49

GE annonce un accord pour fusionner sa division GE Transportation avec Wabtec, dans une transaction valorisée 11,1 milliards de dollars et qui devrait être finalisée au début de l'année 2019, sous réserves des conditions usuelles et autorisations requises.



Selon les termes de l'accord, le conglomérat américain recevra 2,9 milliards de dollars en numéraire à la finalisation, et disposera avec ses actionnaires de 50,1% de capital de l'enté combinée, les actionnaires de Wabtec possédant les 49,9% restants.



L'opération donnera naissance à un groupe représentant environ huit milliards de dollars de revenus, avec un mix d'activités plus diversifié, des marges plus élevées et un effet relutif de 15% sur le BPA cash la première année.



