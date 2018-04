GENERAL ELECTRIC : dépasse les attentes au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le conglomérat américain, General Electric, a présenté des résultats meilleurs que prévu grâce au dynamisme de ses activités dans l’aviation et la santé. Au premier trimestre, le groupe a essuyé une perte nette de 1,18 milliard de dollars, soit 14 cents par action, contre une perte de 117 millions de dollars ou 1 cent par action, un an auparavant. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressortie à 16 cents, soit 5 cents de mieux que le consensus Thomson Reuters.Les revenus ont augmenté de 7% à 28,66 milliards de dollars, dépassant les attentes du marché : 27,5 milliards de dollars.General Electric a réaffirmé ses objectifs 2018 d'une bénéfice par action ajusté compris entre 1 et 1,07 dollar et d'un free cash flow pour GE Industrial situé entre 6 et 7 milliards de dollars.