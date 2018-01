(Actualisé avec confirmation du contrat avec Spring Airlines)

Les contrats de vente de moteurs CFM (Safran/GE) signés mardi en Chine représentent "plusieurs milliards", a déclaré une source à la présidence française, sans dire s'il s'agissait de dollars ou d'euros.

"Sur l'aéronautique, on a signé pour plusieurs milliards. On a signé pour plusieurs milliards de moteurs", a dit la source, avant de citer CFM, coentreprise entre Safran et General Electric.

Sur la liste des contrats diffusée à l'occasion de la visite en Chine du président Emmanuel Macron figure une vente de moteurs aéronautiques turboréacteurs CFM à Xiamen Airlines et une vente de moteurs aéronautiques turboréacteurs CFM à Hainan Airlines.

Un contrat d'achat, de services et de maintenance a par ailleurs été signé entre CFM et Spring Airlines.

Dans un communiqué, CFM a précisé que la compagnie chinoise à bas prix avait notamment finalisé sa commande de 120 moteurs LEAP-1A pour équiper 60 Airbus A320neo.

Au total, le montant de ce contrat, qui avait été dévoilé lors de la dernière édition du Salon du Bourget, représente 2,9 milliards de dollars (2,4 milliards d'euros). (Michel Rose, avec Cyril Altmeyer et Gwénaëlle Barzic, édité par Jean-Baptiste Vey)