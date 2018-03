General Electric : GE annonce l’Haliade-X, l’éolienne en mer la plus puissante au monde

GE Renewable Energy (NYSE : GE) a dévoilé aujourd’hui son projet consistant à développer l’éolienne en mer la plus grande et la plus puissante : l’Haliade-X. Dotée d’un générateur à transmission directe de 12 MW et d’un facteur de capacité brute, leader du secteur s’élevant à 63 %, l’Haliade-X produira 45 % d’énergie supplémentaire par rapport à n’importe quelle autre éolienne en mer actuellement disponible2. GE investira plus de 400 millions USD au cours des trois à cinq prochaines années dans le développement et le déploiement de l’Haliade-X.

John Flannery, président et PDG de GE, a déclaré : « Nous entendons nous positionner en tant que leader des technologies qui favorisent la transition énergétique mondiale. L’éolien en mer fait partie de ces technologies, et nous apporterons toutes les ressources nécessaires pour permettre à GE de faire du programme Haliade-X une réussite pour nos clients ».

S’élevant à 260 mètres au-dessus de la mer, soit plus de cinq fois la hauteur de l’emblématique Arc de Triomphe à Paris, en France, l’Haliade-X 12 MW est dotée d’un rotor de 220 mètres. Conçues et fabriquées par LM Wind Power, les pales longues de 107 mètres constitueront les plus longues pales en mer construites à ce jour, et leur longueur sera supérieure à celle d’un terrain de football. Chaque Haliade-X 12 MW générera chaque année jusqu’à 67 GWh2, soit suffisamment d’électricité propre pour alimenter jusqu’à 5 000 foyers par turbine, et jusqu’à 300 000 foyers aux États-Unis dans une configuration de parc éolien de 750 MW.

Jérôme Pécresse, président et PDG de GE Renewable Energy, a déclaré : « Il aura fallu plus de 20 ans au secteur des énergies renouvelables pour installer la première capacité de 17 GW d’éolien en mer. Aujourd’hui, le secteur prévoit d’installer plus de 90 GW au cours des 12 prochaines années. Ceci est favorisé par la réduction des coûts de l’électricité due aux économies d’échelle, ainsi que par la technologie. L’Haliade-X prouve l’engagement de GE en faveur du segment de l’éolien en mer, et établira une nouvelle référence en matière de coût de l’électricité, favorisant ainsi une augmentation de la croissance en mer ».

La capacité de produire davantage d’électricité à partir d’une turbine unique implique une quantité inférieure de turbines au sein du parc éolien global, ce qui se traduit par une réduction des dépenses en capital au solde de l’installation, ainsi que par une réduction des risques associés à l’exécution du projet grâce à la réduction des délais du cycle d’installation. Ceci permet également de simplifier l’exploitation et la maintenance du parc éolien. Tout ceci contribue à réduire les coûts d’investissement et d’exploitation pour les développeurs, favorise la rentabilité des projets éoliens en mer, et réduit en fin de compte le coût de l’électricité pour les consommateurs.

John Lavelle, PDG d’Offshore Wind chez GE Renewable Energy, a déclaré : « L’Haliade-X 12 MW aidera nos clients dans un environnement éolien de plus en plus concurrentiel, et fournit grâce à sa taille et à ses fonctionnalités numériques une valeur importante en termes de fabrication, d’installation et d’exploitation ».

La plateforme Haliade-X de GE est conçue pour offrir une efficience supérieure en générant de l’électricité à partir du vent disponible. Offrant un facteur de capacité brute de 63 %1, l’Haliade-X 12 MW se situe entre cinq et sept points au-dessus de la référence actuelle du marché. Par conséquent, elle produira davantage d’énergie par MW installé, ce qui augmentera significativement les rendements pour les clients.

Pour concevoir et fabriquer la plateforme Haliade-X, GE Renewable Energy s’appuie sur une collaboration sans précédent au sein du portefeuille de GE, tirant parti des connaissances de l’équipe Onshore Wind de GE, et ses 50 000 turbines sur le terrain ; de l’expertise en matière de pales de LM Power Wind ; des ingénieurs de GE Power et de GE Aviation pour obtenir des évaluations par les pairs en matière de composants et de conception de systèmes ; du Centre de recherche mondial pour la validation des systèmes de contrôle et des composants ; et de GE Digital à l’appui de la modélisation numérique, des analyses et du développement d’applications. Le programme s’inscrit dans le cadre d’un effort impliquant GE dans son ensemble.

GE Renewable Energy entend proposer la démonstration de sa première nacelle en 2019, et procéder à l’expédition des premières unités en 2021.

1 Le « facteur de capacité » compare la quantité d’énergie générée par rapport à la quantité maximale qui aurait pu être produite dans le cadre d’un fonctionnement continu à pleine puissance, pendant une période donnée.

2 Selon les conditions de vent observées sur un site typique en mer du Nord allemande.

